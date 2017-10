AL POSTO TUO/ Su Rai 1 il film con Luca Argentero e Stefano Fresi (oggi, 4 ottobre 2017)

il film comico in prima serata su Rai 1

NEL CAST LUCA ARGENTERO E AMBRA ANGIOLINI

Al posto tuo, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 21.21. Una pellicola comica del 2016 che è stata diretta da Max Croci, noto regista italiano che ha diretto film come Poli opposti ed il più recente La verità, vi spiego, sull'amore. Il cast del film è composto da grandi attori italiani come Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini, Serena Rossi, Grazia Schiavo e Fioretta Mari. Serena Rossi, che nel film veste i panni di Anna, è approdata al successo televisivo grazie alla sua partecipazione alla famosa serie tv di Rai Tre Un posto al sole. Di recente è entrata a far parte del cast del film diretto dai Manetti bros, dal titolo Ammore e Malavita. Ha poi sostituito Caterina Balivo alla conduzione del programma del primo pomeriggio di Rai Due, Detto Fatto. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

AL POSTO TUO, LA TRAMA DEL FILM

Luca e Rocco lavorano presso due importanti ditte produttrici di sanitari ed entrambi sono i rispettivi direttori creativi. Luca è un uomo affascinante che ama le donne e la libertà, Rocco è invece sposato e padre di ben tre figli. Luca vive in un appartamento iper tecnologico e conduce la classica vita da single, priva di responsabilità e costrizioni familiari. Rocco, vive in una casetta in campagna assieme a sua moglie Claudia ed al resto della sua famiglia. Improvvisamente tutto cambia. Luca e Rocco scoprono che le aziende presso cui lavorano sono prossime al fallimento e potrebbe chiudere da un momento all'altro. Per salvare la situazione, le due aziende dovranno per forza fondersi ed i loro impieghi entreranno inevitabilmente in conflitto. La direttrice che gestisce l'intera fusione propone ad entrambi uno strano gioco. Luca e Rocco dovranno scambiarsi le rispettive vite. Luca dovrà diventare un classico padre di famiglia, diligente e premuroso. Rocco tornerà ad essere un quarantenne single e senza responsabilità familiari. Chi vincerà la sfida si aggiudicherà l'incarico di nuovo responsabile creativo della ditta frutto della fusione.

