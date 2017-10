ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI ESTATE/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: lo chef sul Lago Maggiore

Alessandro Borghese

ALESSANDRO BORGHESE SUL LAGO MAGGIORE

Per gli amanti della buona cucina, questa sera su TV8 alle 21.15 va in onda una nuova puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti - Estate, approdata in chiaro dopo la messa in onda su SkyUno durante i mesi estivi. Questa sera, nel sesto appuntamento della stagione, il simpatico Chef farà tappa sul lago Maggiore alla ricerca del ristorante con la miglior vista e, ovviamente, il miglior cibo. Il meccanismo è sempre lo stesso: quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore. Ogni ristoratore invita a cena Alessandro Borghese - che prima di sedersi a tavola ispeziona attentamente la cucina - e gli altri 3 ristoratori. Finita la cena si danno i voti a location, menu, servizio e conto, con un punteggio da 0 a 10. Ovviamente i voti di Chef Borghese valgano di più e possono ribaltare il risultato. In palio per il vincitore, oltre al titolo di miglior ristorante, un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività.

I 4 RISTORANTI

I protagonisti della sesta puntata di 4 Ristoranti - Estate sono: Luca Ballardini, che si definisce un “imperatore” della ristorazione, del ristorante “Mirafiori e La Terrazza” a Feriolo di Baveno; Michele Commisso del “Nautica” di Arona, convinto che la sua cucina sia superiore alle altre; Paola Cardini del ristorante “La Ripa” a Baveno, che punta su una vista mozzafiato; Ivan Fiorilla del ristorante “Villa Pizzini” a Stresa, più precisamente sul Mottarone, che propone una cucina “lago e monti”. I quattro ristoratori sono molto agguerriti e non si risparmieranno critiche e giudizi severi. Soprattuto nel finale di puntata si accenderà la rivalità tra Michele e Ivan: tra critiche sui voti assegnati e “minacce” di fallimento. Ma per questa puntata ambientata sulle sponde del lago Maggiore, lo chef Alessandro Borghese ha in serbo un finale a sorpresa (che ovviamente i clienti di Sky conoscono già), che calmerà i bollenti spiriti dei concorrenti e non lascerà nessuno con l’amaro in bocca.







