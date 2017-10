ALICE VENTURI E GUGLIELMO SCILLA/ Gli Amici di Pechino Express 2017 conquisteranno la prova vantaggio?

Alice Venturi e Guglielmo Scilla, gli Amici a Pechino Express 2017

IL QUARTO POSTO E' PER LORO A PECHINO EXPRESS 2017

Gli Amici hanno perso quota nell'ultima puntata di Pechino Express 2017, anche se Guglielmo Scilla e Alice Venturi continuano ad essere fra le coppie più forti di quest'edizione. Hanno dovuto fare tuttavia i conti con i Compositori e la loro strategia al limite del lecito, che si è andata ad aggiungere alla determinazione delle Caporali ed alle abilità delle Clubber. Nell'ultima tappa, gli Amici sono riusciti ad avere un vantaggio solo grazie alla corsa su strada, dato che le due prime prove non sono state superate in modo del tutto positivo. Hanno raccolto infatti un cestino di fragole dal peso simile a quello richiesto da Costantino della Gherardesca, ma hanno zoppicato nel test successivo di matematica, rigorosamente in lingua filippina. A tutto ciò si è aggiunto il malore di Guglielmo Scilla, che lo ha messo fuori gioco per un giorno intero. Dopo aver conquistato la possibilità di gareggiare nella prova vantaggio, gli Amici sono riusciti a riunirsi e ad affrontare le coppie rivali, rimanendo però sconfitti dai più agguerriti Compositori. La partenza successiva ha visto la coppia di Guglielmo e Alice al secondo posto, vantaggio superato prima dello stop della seconda notte, in cui hanno conquistato la prima posizione. Peccato che la corsa successiva li abbia fatti slittare di tre posti, dato che si sono fermati al quarto, subito dopo le Clubber e prima di FigliaeMatrigna.

GLI AMICI DEVONO METTERCELA TUTTA PER CERACRE DI PRIMEGGIARE

Guglielmo Scilla e Alice Venturi hanno dimostrato di avere molte qualità a Pechino Express 2017. Gli Amici sono infatti abili nelle diverse prove ed anche nel trovare passaggi e alloggi. Tutti vantaggi che però non sono risultati vincenti di fronte ad una strategia più dura messa in atto dai Compositori, che di contro sono riusciti ad alimentare la determinazione delle Caporali. Edoardo Manozzi e Achille Lauro sono infatti i Viaggiatori che gli Amici devono temere di più in questo momento e che dovrebbe portarli a fare una grande riflessione sul piano da seguire durante la prossima tappa. Gli Amici continuano ad avere la possibilità di rientrare fra i primi posti della competizione, ma per arrivare a primeggiare dovranno compiere uno sforzo in più. Non è detto che la coppia riesca tra l'altro in questo intento, se si considera i problemi di salute che hanno colpito spesso Guglielmo Scilla.

VERSO TAIWAN: LA COPPIA COME SE LA CAVERA'?

Gli Amici devono scendere in campo con le loro armi migliori per poter ottenere il vantaggio della prossima tappa di Pechino Express 2017. La gara diventerà sempre più dura e la resistenza sarà un requisito essenziale per poter proseguire verso Taiwan. Questo è forse l'unico punto debole della coppia ed uno dei particolari su cui Guglielmo Scilla e Alice Venturi devono lavorare maggiormente. In questa fase dell'adventure game, conquistare la prova vantaggio potrebbe rivelarsi fondamentale, dato che garantisce anche diversi benefits per la corsa successiva. Dovranno anche mettere in campo una maggiore cattiveria nel confrontarsi con le coppie rivali, che hanno già dimostrato di non guardare in faccia a nessuno pur di arrivare primi al traguardo finale.

