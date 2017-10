ANTONELLA ELIA E JILL COOPER/ Le Caporali di Pechino Express 2017 sono una coppia vincente e agguerrita

Antonella Elia e Jill Cooper, le Caporali a Pechino Express 2017

LE CAPORALI: PENALITA' PER LORO

L'ultima tappa di Pechino Express 2017 ha messo in difficoltà le Caporali, non tanto per via delle sfide ma per quanto riguarda i rapporti con gli altri Viaggiatori. Antonella Elia e Jill Cooper hanno iniziato in sordina l'ultima puntata o forse in svantaggio a causa dei fumi dell'alcool. Non sono riuscite infatti a raggiungere la pesata corretta del cestino di fragole, come richiesto durante la prima prova, e per questo Antonella ha dovuto bere diversi bicchieri di fragolino. Ha scelto appositamente di togliere a Jill l'onere di dover pagare la penalità, sapendo che la trainer aveva fatto da poco un fioretto. Ha rivelato però subito dopo di essere astemia e durante la corsa in macchina successiva c'è mancato poco perché si sentisse male. Antonella ha inoltre dimostrato subito di essere agguerrita, dato che ha rifiutato di dare un passaggio alle Clubber, scatenando i primi contrasti. Le Caporali sono riuscite poi a concludere la seconda prova per prime, mantenendo il primato anche al traguardo della prova vantaggio. Dopo essere stata sconfitta da Ema Stokholma delle Clubber e Edoardo Manozzi dei Compositori, Antonella ha tifato per Jill fino all'ultimo. La trainer è riuscita a vincere invece su Valentina Peregorer e Achille Lauro, ma ha perso poi con l'altro membro dei Compositori. In modo scorretto, come ha fatto notare subito la Elia, dando vita ad un botta e risposta a colpi di insulti con il rapper. Il tutto è sfociato poi con la decisione dei Compositori di assegnare la penalità alle Caporali, che hanno dovuto gareggiare con Jerry, il cantastorie locale. Nonostante questo, la seconda notte ha visto Antonella e Jill a pari merito con Figlia e Matrigna al secondo posto, posizione mantenuta fino al traguardo finale della competizione.

LO SCONTRO CON I COMPOSITORI A PECHINO EXPRESS 2017

Le Caporali sono state di sicuro le protagoniste della precedente tappa di Pechino Express 2017. Antonella Elia e Jill Cooper sono decise ad arrivare fino al traguardo finale dell'adventure game ed a sbaragliare i rivali con ogni mezzo possibile. Nell'ultima puntata abbiamo assistito inoltre ad uno stravolgimento delle parti: Jill Cooper è meno agguerrita di quanto possa esserlo Antonella Elia. A dimostrare questo particolare è stato lo scontro con i Compositori durante la prova vantaggio, in cui Antonella non ha esitato a cimentarsi in un botta e risposta con Achile Lauro. Abbiamo scoperto così la protezione della conduttrice nei confronti della compagna di squadra, ma anche la sua fragilità. Purtroppo quanto avvenuto con i Compositori ha scatenato l'animo vendicativo di Antonella, che alla fine si è scontrata persino con Jill. La trainer invece continua ad essere più concentrata su se stessa e su una competizione pulita, convinta che alla fine la lealtà vincerà sui comportamenti scorretti di alcuni altri Viaggiatori..

LA COPPIA DELLE CAPORALI DEVE ESSERE PIU' INDIFERRENTE: RIUSCIRANNO?

Antonella Elia e Jill Cooper hanno ancora la possibilità di risultare vincenti a Pechino Express 2017. Le Caporali rientrano infatti ancora fra le coppie più forti del programma, ma devono fare attenzione alle abilità, più o meno scorrette, degli altri concorrenti. Antonella e Jill devono però ritrovare al più presto l'equilibrio e riportare la loro coppia sui binari giusti. Purtroppo il precedente che si è creato con i Compositori ha creato un precedente importante, mettendo a nudo la fragilità di Antonella e quindi il tallone d'Achille delle Caporali. Sicuramentre Achille Lauro ed Edoardo Manozzi non esiteranno a fare leva su questo aspetto pur di metterle fuori gioco e l'unico modo per Antonella e Jill di riuscire a sconfiggerli è adottare la tattica della trainer: l'indifferenza.

© Riproduzione Riservata.