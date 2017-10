Amici 2018 / Puntate in diretta e nuovo regolamento: tutte le novità della prossima edizione

Maria De Filippi, Amici

TvBlog ha anticipato alcune novità riguardo la prossima edizione di Amici. Con l'arrivo della diretta cambiano infatti molte cose. In primis si arriverà alla composizione del cast del serale nel corso degli appuntamenti del sabato pomeriggio e non attraverso le scelte dei due direttori artistici, che inizieranno il loro lavoro solo dalla prima puntata del serale. A scegliere la squadra che riuscirà a vincere sarà il televoto insieme al giudizio dei professori. Successivamente i professori sceglieranno i ragazzi da mandare in sfida. Chi vincerà la sfida, attraverso il giudizio dei prof che quindi avranno in definitiva un maggior peso rispetto al recente passato, andrà dunque direttamente al serale, senza ulteriori intermediazioni.

NUOVO REGOLAMENTO PER LE SQUADRE DI AMICI

Nella scuola ci saranno anche alcuni autori musicali come Roberto Casalino, Daniele Magro, Davide Simonetta e Amara. Queste novità sembrano promettere bene. Intanto il sito davidemaggio.it, ha fatto alcune ipotesi sul cast dove potrebbero esserci, oltre a Rudy Zerbi, anche Paola Turci. Sugli altri nomi, continua il mistero. Potrebbe toccare a Giusy Ferreri, prima vera artista lanciata dai talent in Italia. Si preannuncia quindi una bellissima edizione grazie a queste gustose novità. I fan hanno accolto molto bene il ritorno della diretta che permette anche di poter scegliere grazie al televoto e votare i loro preferiti. Per quanto riguarda, invece, la data d'inizio del talent show, le prime puntate al sabato pomeriggio saranno trasmesse verso metà novembre alle ore 14.10 circa.

