Aristide Malnati vs Giulia De Lellis / Parole shock a Casa Signorini: "È un liquame mediatico, feccia umana"

Aristide Malnati contro Giulia De Lellis

Giulia De Lellis continua ad essere sotto attacco per le dichiarazioni sui gay fatte nella Casa del Grande Fratello Vip. Sembrava tutto finito nella diretta di lunedì, dove si è consumato un accesissimo scontro tra la diretta interessata e Alfonso Signorini che l'ha definita una "grande ignorante", ma non è stato così. Ed ecco che nella puntata di Casa Signorini è ancora della De Lellis e delle sue dichiarazioni che si torna a parlare con epiteti non proprio carini. Se una canzoncina deride la fidanzata di Andrea Damante, la parola poi passa agli ospiti e da Elenoire Casalegno ad Aristide Malnati, i giudizi sono davvero forti. Se la Casalegno, che ha affrontato l'avventura del Grande Fratello Vip lo scorso anno, parla di lei in questi termini: "Sono state dette delle grandi ca**ate che non fanno altro che portare la De Lellis ad uno stato d'ignoranza bassissimo. Mi stupisce per l'età, perchè è molto giovane e quindi non è una signora che ha vissuto un altro periodo storico dove magari non c'era la conoscenza"; Aristide Malnati usa parole davvero forti che hanno indignato il web e tutti i fan di Giulia De Lellis.

WEB INDIGNATO: LE PAROLE SHOCK A GIULIA DE LELLIS

L'archeologo, ponendo una domanda a Signorini, definisce la ragazza in questo modo: "Ma perchè un simile liquame mediatico, questa feccia umana è in video su una grande rete nazionale?". Termini, quelli di Malnati, inaccettabili anche per coloro che hanno accusato le dichiarazioni della De Lellis. Indignati in molti che si sono fiondati sul profilo Instagram di Aristide per accusarlo: "Feccia umana a chi? Era meglio vedere lei all’isola mezzo ignudo ma per favore!!! Si vergogni a prendersela così con una ragazza di 20 anni che al momento non può difendersi. Vergogna lei e chi era a casa signorini. Fate i grossi dietro ma poi davanti??? La possibilità di replica esiste! Vergogna".

