BEAUTIFUL / Anticipazioni 4 ottobre: matrimonio australiano per gli Steam?

Beautiful

Sono davvero tantissimi i matrimoni ai quali i telespettatori di Beautiful hanno assistito in più di trent'anni dalla sua prima puntata. Alcuni di essi sono stati celebrati lontano dagli Stati Uniti, in una delle graditissime trasferte all'estero alle quali il cast della soap ha partecipato. È ancora viva nella mente di molte persone, la romantica cerimonia di Liam e Hope in Puglia, durante la quale Steffy ha cercato di fermare il suo amato ma senza riuscirci. Questa volta però potrebbe essere lei la protagonista di un matrimonio all'estero: il fidanzamento con lo Spencer, infatti, è uffiale e nella puntata di questo pomeriggio i futuri sposi cominceranno a pensare al luogo ideale per realizzare il loro grande sogno. Sarà Ivy (ebbene sì, proprio colei che in passato ha causato problemi a non finire) a proporre una location perfetta in Australia. L'idea piacerà fin dal primo istante a Steffy e Liam che prenderanno seriamente in considerazione la possibilità di diventare marito e moglie nella Terra dei canguri, invitando le rispettive famiglie ad un simile imperdibile avvenimento.

Beautiful: Steffy e Liam presto sposi in Australia

La puntata di Beautiful che Canale 5 trasmetterà oggi pomeriggio sarà anche caratterizzata dall'entrata in scena di un nuovo personaggio, pronto ad arricchire il già complicato clan Spectra. Dopo Sally, nonna Shirley e i collaboratori Saul e Darlita, arriverà il momento di fare la conoscenza con la più piccola del gruppo, ovvero la piccola Coco. Si tratterà della sorella minore di Sally, che si presenterà nella casa di moda per fare il punto sulle recenti questioni relative alla Spectra Fashions. Si troverà di fronte ad una Sally particolarmente demoralizzata dopo la pubblicazione di un articolo negativo da parte delle riviste della Spencer Pubblications, fatto che potrebbe portare al fallimento non solo della nuova sfilata ma anche dell'azienda recentemente ricostituita. Riuscirà Coco ad aiutare Sally in questa nuova difficile impresa? I problemi per la piccola di casa potrebbero essere solo all'inizio...

© Riproduzione Riservata.