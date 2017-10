Beppe Fiorello / L’attore sbarca a Uomini e Donne: grande entusiasmo nel parterre del trono over

Beppe Fiorello

Beppe Fiorello sbarca a Uomini e Donne. L’attore italiano, amatissimo interprete di fiction, è stato ospite della registrazione del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi che riesce sempre a stupire il proprio pubblico, ha aperto le porte dello studio del trono over a Beppe Fiorello che è arrivato in trasmissione non per accomodarsi tra i cavalieri in cerca d’amore ma per presentare il suo ultimo film “Chi m’ha visto” in cui recita accanto a Pierfrancesco Savino. Nella pellicola, al cinema dal 28 settembre, Beppe Fiorello interpreta Martino Piccione, un simpatico pugliese in cerca di fama e popolarità. Il sogno di Martino è riuscire a trovare spazio nel mondo dello spettacolo. La corte di Maria De Filippi, regina della televisione italiana, dunque, è il luogo ideale per presentare il film che, sui social, è stato sponsorizzato da tantissimi vip sia della musica che del mondo dello spettacolo. L’arrivo in studio di Beppe Fiorello ha scatenato l’entusiasmo delle dame e dei cavalieri, felici di poter condividere, anche se per pochi minuti, la scena con uno dei migliori attori italiani.

LA CARRIERA DI BEPPE FIORELLO

Simpatico e umile come sempre, Beppe Fiorello ha accettato con gioia l’invito di Maria De Filippi a partecipare ad una puntata del trono over di Uomini e Donne. Con la sua ospitata, Beppe Fiorello ha dimostrato di non essersi affatto montato la testa. Nonostante il grande talento sia di casa, Beppe Fiorello è riuscito a restare con i piedi per terra e, soprattutto, a camminare sulle proprie gambe. La carriera scelta da Beppe, infatti, è completamente diversa da quella del fratello Rosario, ultimo showman del mondo dello spettacolo italiano. Se Rosario ha puntato tutto sull’intrattenimento, Beppe Fiorello, anno dopo anno, ha dato prova di essere un grandissimo artista. Nel corso della sua carriera ha interpretato personaggi importanti, spesso realmente esistiti, facendo emozionare tantissimo il pubblico. Con il film Chi m’ha visto che ha presentato a Uomini e Donne, invece, ha dato prova di saper anche sorridere. Un attore poliedrico che è sempre più amato dal pubblico italiano.

