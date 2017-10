Big Show / Anticipazioni e ospiti della seconda puntata: Gerry Scotti e Alessia Ventura sul palco (4 ottobre)

Big Show, Andrea Pucci

Nuova puntata di Big Show e tanti ospiti per Andrea Pucci ancora al timone del programma comico insieme alla mitica Katia Follesa. I fan del programma sono pronti a piazzarsi davanti alla tv per assistere alla puntata felici di sapere che sul palco salirà anche Gerry Scotti. Sarà proprio il noto conduttore e volto di Canale 5 ad essere protagonista del Send to All che lo vedrà consegnare il proprio smartphone a Pucci che manderà sullo schermo alcune delle sue foto personali e poi invierà a tutti i contatti in rubrica un imbarazzante o assurdo sms. Insieme a zio Gerry ci sarà anche l'ex bandiera dell'Inter Evaristo Beccalossi, "complice" nell'Audience surprise. Infine, vittima di una candid camera sarà un altro volto noto della tv ovvero Alessia Ventura. Cosa le succederà questa sera e cos'altro avrà in serbo per noi Andrea Pucci?

Allo scontro con Pechino Express

“E' la prima volta che conduco un programma e sono felice - racconta Andrea Pucci a Tv Sorrisi e Canzoni - voglio stupirvi, voglio addirittura farvi piangere. Perché tra tante risate ci saranno anche momenti commoventi. Con alcune sorprese che abbiamo preparato per il pubblico". Queste le sue dichiarazioni prima del debutto di Big Show, in onda lo scorso mercoledì sera su Italia 1. Lo spettacolo, tra poche ore andrà in onda anche con il suo secondo appuntamento, sempre con il comico e anche Katia Follesa, sua preziosa spalla in questa nuova avventura alla conduzione. Tanti gli ospiti anche stasera, così come è accaduto lo scorso mercoledì, con Simona Ventura e Nina Zilli, felici di essere sul palcoscenico con il simpatico comico. La seconda puntata di Big Show, dovrà scontrarsi con il quinto appuntamento di Pechino Express, l'adventure game della seconda rete di Casa Rai, condotto da Costantino Della Gherardesca e tanto amato dal pubblico, specie per quanto riguarda gli appassionati del web, che da sempre si divertono con gif animate e commenti ironici su Twitter.

Andrea Pucci torna con Big Show

Andrea Pucci, dopo aver “giocato” con Simona Ventura con chi si divertirà? "Li faremo giocare con il 'send to all', io rubo il cellulare ai miei poveri ospiti e mi metto a curiosare tra le sue foto mostrandole al pubblico", raccontava il comico parlando degli ospiti che si avvicenderanno sul palcoscenico con lui. Lo spettacolo andrà in onda dallo storico Teatro Manzoni di Milano e dopo questa sera, verranno trasmesse altre due puntate. Insieme al comico, anche uno spettacolo sorprendente con la musica live della Zurawsky Live Band che avranno il piacere di accompagnare i grandi interpreti della musica italiana. Ci sarà modo poi, di dedicarsi anche alle interviste ironiche così come agli sketch, i monologhi, ed i giochi che sapranno creare ancora una volta un perfetto mix tra teatro, musica e televisione. La vera novità di Big Show, verrà rappresentata ancora una volta dalla perfetta interazione tra il pubblico e il comico.

Le dichiarazioni di Pucci

"Con un misto di felicità e responsabilità. Sento il peso di questo passaggio alla conduzione perché la rete crede molto in questo programma: per questo io e tutta la squadra lo abbiamo fatto con il massimo impegno e ci lavoriamo da maggio", raccontava Pucci a poche ore dal debutto intervistato da Panorama.it. Big Show, ha portato in televisione un ampio sguardo divertente che si è perfettamente fuso con coloro che erano presenti in Teatro con il comico di Colorado. Spazio poi, per persone comuni dotate di un talento unico, così come spiega anche Andrea: "Diamo una possibilità a persone dal talento inaspettato. Grazie alla complicità dei familiari li abbiamo fatti esibire al centro della scena: il risultato è qualcosa di emozionante, tanto che più volte mi sono commosso. Ecco, il pubblico scoprirà il mio lato più sensibile". L'appuntamento con la seconda puntata di Big Show è quindi rinnovato per oggi, nella prima serata della rete giovane di Casa Mediaset.

© Riproduzione Riservata.