CHI L'HA VISTO?/ Anticipazioni: i casi di Maria Chindamo e Vincenzo Freiland (4 ottobre 2017)

Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

Come ogni mercoledì in prima serata su Rai 3 si conferma l’appuntamento con Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli. La puntata di oggi, mercoledì 4 ottobre, è dedicata ai casi misteriosi di Laureana di Borrello, in provincia di Vibo Valentia. Si tratta di un piccolo paese con poco più di 5.000 abitanti, ma in meno di 6 mesi sono scomparse due persone. L’imprenditrice agricola Maria Chindamo è scomparsa la mattina del 6 maggio 2016 in contrada “Montalto” di Limbadi. La donna, madre di tre figli, era partita presto da casa per incontrarsi con il custode della sua tenuta e con un operaio. Ma i tre non si sono mai incontrati. Quando l’operaio è arrivato davanti al cancello del podere ha trovato l’auto di Maria ancora col motore acceso, con macchie di sangue sulla portiera, per terra e su un muretto di recinzione. Sui sedili dell’auto sono stati ritrovati la borsa e il cellulare della donna. Questa sera in studio con Federica Sciarelli ci sarà Vincenzo Chindamo, fratello dell'imprenditrice.

IL CASO DI VINCENZO FREILAND

Il 16 ottobre 2016, cinque mesi dopo la scomparsa di Maria Chindamo, Vincenzo Freiland si volatilizza nelle sue campagne con la sua Ape, motosega e decespugliatore. Del pensionato di 83 anni resta solo una scarpa con tracce di sangue. Vincenzo era proprietario di un terreno vicino all’azienda agricola di Maria Chindamo: c’è un collegamento tra le due sparizioni? Una delle ipotesi è che il pensionato possa aver visto qualcosa di scomodo, magari collegato alla scomparsa dell’imprenditrice. Le due famiglie attendono ancora di scoprire la verità e e chiedono a chi ha informazioni di farsi avanti : “la paura non giustifica il silenzio” Ricordiamo che è possibile mettersi in contatto con la redazione di Chi l’ha visto? tramite i social - Facebook e Twitter (@chilhavistorai3) - il sito ufficiale del programma, la mail 8262@rai.it e il numero WhatsApp 345 3131987.

