Cristiano Malgioglio bacia Lorenzo Flahrrty/ Video, il bacio passionale sotto gli occhi dei compagni (GF Vip)

Cristiano Malgioglio e Lorenzo Flaherty

Cristiano Malgioglio bacia Lorenzo Flaherty nella casa del Grande Fratello Vip 2017. L’istrionico paroliere che, in queste ore è apparso molto insofferente dopo l’eliminazione di Carmen Di Pietro. Dopo le prime settimane in cui spiccava gioia da tutti i pori, Malgioglio ha perso un po’ della sua verve. Colpa anche delle frasi pronunciate da Marco Predolin che hanno lasciato il segno sull’artista. Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017, infatti, Ilary Blasi ha mostrato il filmato incriminato in cui Predolin proponeva di “mettere Malgioglio al rogo”. Una frase che ha ferito profondamente Cristiano che si è allontanato da Marco, evitando di avere con lui dei contatti. A ferire Malgioglio, però, è stato anche Lorenzo Flaherty che, nel filmato in questione, di fronte alla battuta di Predolin, ha riso di gusto. Un atteggiamento, quello dell’attore che non è piaciuto a Malgioglio che ha reagito nominandolo. Nelle ultime ore, però, i due sono riusciti a chiarirsi suggellando la ritrovata complicità con un bacio.

IL BACIO TRA MAGLIOGLIO E FLAHERTY

Nelle ore successive alla diretta del Grande Fratello Vip 2017, Lorenzo Flaherty ha cercato un confronto con Cristiano Malgioglio. L’attore ha così spiegato al paroliere che la frase di Predolin era stata pronunciata in un momento divertente. Motivo che lo ha spinto a non controbattere e a ridere nell’ascoltare quelle parole. La spiegazione di Lorenzo ha convinto Cristiano Malgioglio che, tuttavia, ha deciso di mettere alla prova Lorenzo baciandolo in giardino sotto gli occhi degli altri compagni. Flaherty non si è sottratto al gesto d’affetto di Malgioglio e ha ricambiato con gli altri inquilini che hanno assistito divertiti alla scena. Per Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio, dunque, è l’inizio di un nuovo rapporto.

