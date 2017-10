Elisa, 20 in ogni istante / Le pagelle e le esibizioni: l'emozione del pubblico dall'Arena e da casa

Elisa 20 anni ogni istante

Il concerto di Elisa andato in onda su Canale 5 è stato un grande regalo per i suoi fans, che hanno potuto festeggiare nel migliore dei modi i 20 anni dell'artista friulana. Non tutti, infatti, hanno avuto la possibilità di recarsi all'Arena di Verona per seguire in prima persona almeno una delle date previste e la programmazione televisiva ha permesso loro di fare comunque parte di questa grande festa. Sono tantissimi, infatti, i commenti commossi ed emozionati dopo avere assistito ad una delle esibizioni più belle di sembre, durante la quale la Toffoli ha evidenziato il suo incredibile talento, oltre che un carattere stupendo. La cantante è senza dubbio molto amata dai suoi colleghi, come ammesso dallo stesso suo caro amico Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro. I complimenti di ogni tipo quest'oggi spopolano sul web: "Grazie per avere dato la possibilità di godere il tuo concerto anche a chi, per varie ragioni, non ha potuto raggiungerti a Verona. Mitica Elisa!" , "Che splendido regalo per chi come me non è riuscita a partecipare, stasera divano e TV non mi perderò neanche un minuto... Elisa sei semplicemente il top". (Agg. di Dorigo Annalisa)

LA MAGIA DI ELISA ALL'ARENA

Un concerto magico. Il ventennale di Elisa viene celebrato a dovere da Canale 5 che dedica all'artista una prima serata. Il meglio del meglio delle quattro date dell'Arena di Verona in un'unica grande data. Concerto straordinario, movimentato da tantissimi ospiti che sono saliti sul palco per esibirsi e per dare il loro contrbuto allo spettacolo. Perchè questo è stato: uno show straordinario. Elisa è musicalmente fantastica anche da sola, ma ha saputo entusiasmare il suo pubblico anche con artisti molto diversi da lei. Così abbiamo goduto della presenza di Carboni, Fabri Fibra, Zampaglione, Carmen Consoli, Mannoia, Meta, Gino Paoli, Ornella Vanoni e molti altri. Ognuno si è ritagliato il suo spazio, ma Elisa non è mai stata offuscata. Come ha detto Ermal Meta, la vera luce è proprio Elisa. La cantante ha chiuso il concerto con uno dei suoi pezzi forti, ovvero L'Anima Vola. Nella fase conclusiva spazio anche a Eppure Sentire (Un Senso di te), accompagnate da un'orchestra di primissimo livello. Insomma, evento promosso a pieni voti. Canale 5 ha puntato sul cavallo vincente.

ESIBIZIONI TOP DELLA SERATA

Scegliere le esibizioni top della serata è scelta ardua. Bisogna premettere che ogni artista ha dato il meglio di sè una volta salito sul palco, ma le nostre scelte si basano soprattutto sulle emozioni vissute dallo spettatore. Partiamo quindi dal duetto con Fiorella Mannoia, che Elisa ha presentato così: "Ho un'altra amica meravigliosa... un'artista eccezionale con uno spirito pazzesco...". La coppia non ha deluso con il brano Che sia benedetta, portato lo scorso febbraio a sanremo dalla stessa Mannoia. Entusiasmante anche Il Cielo in una stanza con Gino Paoli, non da meno l'esibizione con Francesco Renga con cui ha cantato Vivendo adesso. Simpatico e dolce il siparietto con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, il quale ha raccontato le emozioni del loro primo incontro lavorativo a Milano, alcuni anni prima. Giuliano dice di provarle ancora oggi. E noi gli crediamo, perchè Ti Vorrei Sollevare emoziona proprio come la prima volta. Un successo indimenticabile.

© Riproduzione Riservata.