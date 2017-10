EUGENIA COSTANTINI E AGATA CANNIZZARO/ FigliaeMatrigna di Pechino Express 2017 sono a rischio eliminazione?

Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro, FigliaeMatrigna a Pechino Express 2017

LA COPPIA IN DIFFICOLTA': CONQUISTA IL TERZULTIMO POSTO

FigliaeMatrigna proseguono il loro percorso a Pechino Express 2017 fra mille difficoltà ed ostacoli. La coppia formata da Eugenia Costantini e Agata Canizzaro non ha brillato nelle ultime tappe e fin dal suo ingresso nel programma non è riuscita a primeggiare rispetto alle coppie rivali. Nell'ultimo appuntamento con l'adventure game le abbiamo viste infatti piuttosto in difficoltà con le prove richieste dal conduttore Costantino della Gherardesca, anche se sono riuscite ad avvantaggiarsi durante la ricerca del passaggio. FigliaeMatrigna hanno tra l'altro avuto la fortuna di trovare chi fosse disposto ad aspettare il termine della prima prova per accompagnarle alla meta successiva, ma i Compositori sono riusciti a rubare loro il mezzo ed a togliere il vantaggio conquistato. FigliaeMatrigna sono state infatti fra le coppie ad arrivare per ultime nella sede del primo test, perdendo così tempo prezioso. Il tutto ha ritardato il loro arrivo alla meta successiva, dove Eugenia e Agata non sono riuscite ad affrontare al meglio la prova di matematica in filippino. Anche per questo non sono riuscite a rientrare fra le coppie in gara per la prova vantaggio, conquistando così l'ultimo posto per la partenza successiva. Eugenia e Agata sono riuscite però a recuperare il terreno perduto durante la gara on the road successiva, in cui le abbiamo viste conquistare il secondo posto al fianco delle Caporali e subito dopo gli Amici. Il traguardo finale ha visto però FigliaeMatrigna perdere quota e posizionarsi solo al terzultimo posto, dopo gli Amici e prima dei Maschi.

FIGLIAEMATRIGNA DEVONO RECUPERARE LE LORO FORZE PER ANDARE AVANTI

FigliaeMatrigna hanno potuto usufruire di una forte dose di fortuna in questa prima fase di Pechino Express 2017. Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro hanno dimostrato di riuscire a non rimanere per ultime troppo a lungo, salvandosi così da una possibile eliminazione. Come già notato nelle tappe precedenti, il vero punto debole della coppia è la Viaggiatrice più adulta, che spesso non riesce a reggere il passo spedito della ragazza. Durante il mixaggio precedente delle coppie ed al fianco di Guglielmo Scilla degli Amici, Eugenia ha infatti dimostrato di poter avere qualche risorsa in più della propria compagna di squadra. In quest'ultima occasione invece si è notato come Agata sia troppo lenta rispetto agli standard richiesti dalla competizione. FigliaeMatrigna devono quindi rimettere in moto energie e determinazioni, per evitare di finire all'ultimo posto.



LA COPPIA SI SALVERA' DALL'ELIMINAZIONE A PECHINO EXPRESS 2017?

FigliaeMatrigna hanno molto da recuperare a Pechino Express 2017, soprattutto alla luce degli ultimi stravolgimenti delle coppie più forti. Nella prima parte del programma abbiamo visto Amici, Caporali e Clubber contendersi i primi posti, a cui adesso si sono aggiunti i Compositori. Questo porterà Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro a confrontarsi con due Viaggiatori in più, molto più determinati di quanto abbiano dimostrato FigliaeMatrigna fino ad ora. La tappa di questa sera prevede un duro confronto per i concorrenti, che dovranno percorrere strade difficili e ostili, oltre che affrontare una doppia eliminazione. FigliaeMatrigna, così come i Maschi, rimangono alla fine le più papabili ad uscire, soprattutto alla luce delle maggiori difficoltà in arrivo.

