EVARISTO BECCALOSSI/ L’ex numero 10 dell’Inter su Bersellini: "Non era un sergente di ferro..." (Big Show)

TUTELARE APPIANO GENTILE

Tra poche ore sulle frequenze di Italia 1 va in onda la seconda puntata del programma comico Big Show condotto da Andrea Pucci. Tra gli ospiti di questa settimana spicca l’ex calciatore e beniamino dei tifosi dell’Inter a cavallo tra la fine degli anni Settanta ed Ottanta, Evaristo Beccalossi. Un simbolo dell’Inter molto amato per le sue straordinarie capacità di saltare l’uomo e calciare in porta con un sinistro velenoso. In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere di Como, Beccalossi ha espresso il proprio pensiero sulla possibilità che l’Inter possa lasciare lo storico quartier generale di Appiano Gentile in ragione della costruzione di un nuovo centro sportivo. Queste le parole dell’ex numero dieci nerazzurro: “Di primo impatto mi verrebbe da dire che grandi società come l’Inter è giusto che guardino alla programmazione futura e a progetti importanti. Ma allo stesso tempo sarei felice se si trovasse il modo di tutelare quelle che sono state importanti pagine di storia scritte proprio ad Appiano Gentile”.

EVARISTO BECCALOSSI ED IL RICORDO DI BERSELLINI

Il mondo del calcio italiano ha perso un suo storico protagonista come l’allenatore Eugenio Bersellini alla cui dipendenza si è ritrovato proprio Evaristo Beccalossi. L’ex numero dieci nerazzurro intercettato dai microfoni del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, ha voluto dare il proprio ricordo di un grande sportivo ed uomo che ha fatto della tenacia e della disciplina i propri punti di forza. Beccalossi nello specifico ha rimarcato: “Per il nostro gruppo degli anni Ottanta è stata una persona determinante, a livello calcistico e umano. Era un uomo che cercava di far capire a ragazzi di 20-22 anni cosa serviva per fare qualcosa di importante nel calcio. È stata una persona che non mi ha mai mollato un attimo. All'apparenza sembrava un sergente di ferro ma era un uomo di una bontà incredibile, con lui ho fatto gli anni più belli della mia carriera”. Insomma, per Beccalossi mister Bersellini è stato un vero e proprio punto di riferimento.

