FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI/ I Maschi di Pechino Express 2017 devono rimettersi in carreggiata: riusciranno?

Francesco Arca e Rocco Giusti, i Maschi a Pechino Express 2017

I MASCHI SALVI GRAZIE ALLA BUSTA NERA

Pechino Express 2017 ha visto i Maschi perdere quota fin dalle prime battute della tappa precedente. Francesco Arca e Rocco Giusti non sono riusciti infatti a superare la prima prova, superando di molto i grammi di fragole richieste dal conduttore. Oltre a bere diversi bicchieri di fragolino come penalità, hanno infatti dovuto gareggiare fino alla meta successiva al fianco di un terzo incomodo inatteso: il busto della statua di Giulio Cesare. Per fortuna Francesco ha una mole tale da ammortizzare il peso della statua, anche se la presenza di Giulio Cesare ha scoraggiato molti abitanti locali nel fornire ai Maschi un passaggio. Dopo aver superato le prime difficoltà, Rocco e Francesco non sono riusciti a superare la prova di matematica in filippino in tempi brevi, perdendo ulteriore tempo per la corsa su strada. Purtroppo il passaggio offerto dalle Clubber non ha permesso ai Maschi di rientrare fra le quattro coppie che hanno partecipato alla prova vantaggio. Si sono ritrovati così a partire dalla penultima posizione verso la meta successiva, posizione mantenuta sia durante la seconda notte che al traguardo finale. A rischio eliminazione come i Modaioli, i Maschi sono stati nominati dai vincitori, i Compositori, ma sono riusciti a salvarsi grazie al verdetto della busta nera.

L'ALLEANZA CON LE CLUBBER: GIUSTA STRATEGIA A PECHINO EXPRESS?

I Maschi sono riusciti a risollevarsi durante l'ultima tappa di Pechino Express 2017, ma non sono ancora riusciti a tenere testa alle altre coppie in gara. Rocco Giusti e Francesco Arca hanno avuto più di una volta la possibilità di primeggiare rispetto agli altri Viaggiatori, ma sono ancora fin troppo distanti dalle altre coppie più forti. Sono riusciti a togliersi di dosso la nomea dei più sfortunati del programma, posto che è stato conquistato dai Modaioli, ma non hanno ancora capito come sfruttare al meglio le loro abilità. Rocco e Francesco hanno inoltre stretto ancora di più l'alleanza con le Clubber, un asso nella manica da non sottovalutare nel caso in cui Ema Stokholma e Valentina Peregorer dovessero arrivare al traguardo finale. Pechino Express 2017 aumenterà ancora di più il livello della competizione e Rocco e Francesco farebbero bene ad aumentare il passo per evitare l'eliminazione. I Maschi possono comunque contare su un forte equilibrio interno, forse dovuto al fatto che nessuno dei due concorrenti prevale sull'altro. Non si scatenano infatti dinamiche competitive, ma allo stesso tempo manca un vero e proprio leader in grado di smuovere l'altro.

I MASCHI DEVONO TIRARE FUORI LA GRINTA E LE LORO ABILITA'

Pechino Express 2017 metterà a dura prova i Maschi e la loro determinazione. Francesco Arca e Rocco Giusti devono al più presto rimettersi in carreggiata e valutare bene quali sono le coppie di Viaggiatori che riescono ad avere una performance migliore della loro. Anche solo migliorare la resa su strada potrebbe portare ad un vantaggio non indifferente, dato che conquistare uno dei primi posti ai traguardi intermedi e prima dello stop potrebbe ribaltare del tutto l'esito della gara. La quinta tappa di Pechino Express 2017 promette infatti una durezza maggiore rispetto alle precedenti ed ora la coppia si ritroverà di fronte a difficoltà significative. Il vantaggio di dover iniziare in un altro Paese non è da sottovalutare: in questo momento tutti i Viaggiatori si trovano alla pari.

