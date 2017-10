FREEDOM WRITERS/ Su La5 il film con Hilary Swank e Patrick Dempsey (oggi, 4 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su La5

RICHARD LAGRAVENESE ALLA REGIA

Freedom Writers, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola drammatica del 2007 che è stata diretta da Richard LaGravenese ed interpretata da Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, April L. Hernandez, Hunter Parrish e Imelda Staunton. La trama è ispirata al romanzo The Freedom Writers Diary, che narra la vita di Erin Gruwell, una professoressa americana alle prese con un gruppo di studenti complessi e difficili da gestire. La pellicola, è uscita nei cinema americani nel gennaio del 2005 mentre nel nostro Paese il film non è stato distribuito nelle sale cinematografiche ma immesso del circuito in home video . Patrick Dempsey, che interpreta Scott Casey, è un volto noto della tv. Ha infatti interpretato il ruolo di Derek Shepard nella famosa serie tv medical di successo Grey's Anatomy. Ma ecco nel dettaglio l atrama del film.

FREEDOM WRITERS,LA TRAMA DEL FILM

Erin è una professoressa di liceo al suo primo anno. Come primissimo incarico della sua carriera le viene affidata una classe di licelo del Woodrow Wilson High School, una scuola californiana di Lon Beach. Con grande entusiasmo inzia a lavorare ad un interessante progetto che le permetterà di essere parte attiva nella lotta al razzismo in ambito scolastico. Ciò con cui però si trova ad aver a che fare sarà totalmente diverso da quello che immaginava. La realtà è nettamente diversa e tra i ragazzi è ancora tangibile il risultato delle scontro etnico avvenuto in occasione degli scontri di Los Angeles del 1992. Gli studenti della sua classe nutrono un profondo odio reciproco e nessuno degli altri insegnanti sembra voler intervenire nella quesione. Erin non è appoggiata da nessun collega e nemmeno dalla sua famiglia, ma prende talmente a cuore la questione dei suoi allievi, che decide di occuparse a tempo pieno. I suoi sforzi finiscono, pian piano a generare i primi risultati. I ragazzi apprendono tanto da lei sui temi dell'intolleranza razziale. Erin parla loro dell'Olocausto, di Anna Frank e porta loro a far visita ad alcuni sopravvisutti dei campi di concentramento tedeschi. Inoltre, invita i suoi allievi a scrivere in un diario tutte le loro esperienza personali. Erin è così affascinata da quei racconti che decide di pubblicarli. I ragazzi, soprannominato Fredoom Writers, di dimplomeranno con successo ed organizzeranno una grande feste per la Erin.

