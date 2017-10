Filippa Lagerback/ Parla di Daniele Bossari: "Grazie al Grande Fratello Vip sono ancora più innamorata di lui"

Filippa Lagerback (Instagram)

Filippa Lagerback, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, conferma che il Grande Fratello Vip ha reso ancor più speciale il legame con Daniele Bossari. Voci di crisi superate, successivamente rivelatesi infondate vista la grande unione dimostrata in questo periodo, la conduttrice svedese dichiara che il rapporto con il compagno si sarebbe rafforzato ancor di più dopo questa lontananza. Questo uno stralcio dell'intervista: "Mi sono innamorata di lui ancora di più, mi batte il cuore come se avessi 15 anni. Daniele è riservatissimo ma ha vinto nella sfida di mostrarsi 24 ore su 24 per ciò che è, una persona onesta, trasparente, con dei valori. Se farei anch’io il GF? Preferirei fare L’isola dei famosi, ho bisogno di vedere l’orizzonte. Chiusa in Casa no".

UN AMORE CHE NON CONOSCE CRISI

Presa di posizione netta e sentimenti ben saldi quella della svedese verso il suo amore. L'esperienza nella casa non farebbe al suo caso visto il bisogno di libertà. Riguardo il ruolo a Che Tempo Che fa dice: "Il mio ruolo è piccolo, lo so, ma sono stata io la prima ad accettarlo e sono libera di avere il mio stile, i miei abiti dicono molto, si parla persino in silenzio". Ripercorriamo ora la carriera recente della Lagerback. Dal 28 aprile 2012 conduce con Pino Strabioli su La7d il programma That's Italia, una rubrica alla scoperta di un'Italia insolita. Il 13 febbraio 2013 è tra i cosiddetti "proclamatori" del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, per proclamare gli Almamegretta. Dal 2014 è il volto femminile del canale Bike Channel (Sky) con il programma da lei condotto In bici con Filippa. Dal 2017 è una delle 5 conduttrici di The Real su TV8.

