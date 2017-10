GERRY SCOTTI/ Il conduttore ‘vittima’ del Send to All (Big Show)

Gerry Scotti a Big Show

VITTIMA DEL SEND TO ALL

Nella seconda puntata del programma Big Show condotto da Andrea Pucci, sarà presente come ospite di serata Gerry Scotti che in questi giorni è tornato protagonista nel sabato sera di Canale 5 con il talent Tu si que vales al fianco di Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Nel programma di Pucci, Scotti sarà invece al centro di un simpatico siparietto che nella passata settimana ha visto ‘vittima’ Simona Ventura. Stiamo parlando del cosiddetto Send to All, dove il povero Gerry Scotti si vedrà sfilare da Pucci il proprio cellulare con la possibilità di sbirciare tra messaggi, rubrica, foto, WhatsApp e quant’altro. Ad esempio nella scorsa puntata trasmessa martedì 26 settembre 2017, Simona Ventura ha dovuto prendere atto di un messaggio che Pucci ha mandato al suo posto a praticamente tutti i numeri presenti in rubrica, nel quale ha fatto presente di aver cambiato i propri orientamenti sentimentali. Insomma uno scherzoso gioco televisivo che promette decisamente di far divertire.

GERRY SCOTTI E I SACRIFICI PER ESSERE PRESENTE COL FIGLIO

In una recente intervista rilasciata alla rivista Io Donna, Gerry Scotti ha voluto parlare della sua vita privata ed in particolare dei sacrifici fatti per essere un buon padre cercando di essere quanto più possibile presente nonostante i tantissimi impegni professionali. Queste le parole di Scotti: “Se sono stato presente con mio figlio quanto avrei voluto? Sì. Quando era piccolo ho fatto avanti e indietro mille volte, preso aerei impossibili, vagoni letto, alzatacce. Ma è uno sforzo che il genitore deve tenere per sé. Ricordo di una volta che sono corso in taxi in aeroporto, ho perso l’aereo, ho preso quello dopo, ma sono andato a trovarlo… era la mia vita da papà separato, solo che quel giorno mi ha detto: scusa ma c’è un telefilm che devo vedere. Non potevo dirgli: ma come, ci ho messo 4 ore per stare con te due minuti. Sono stato felice di quei due minuti”.

© Riproduzione Riservata.