Gazebo / Il cantante di “I Like Chopin” racconta la disco music italiana (La Vita in Diretta)

Paul Mazzolini, alias Gazebo è stato tra i nuovi ospiti de La Vita in Diretta su Rai 1. Ma chi è il musicista? La sua carriera è stata un vero successo negli anni '80. La sua lunga parentesi musicale però, non si è mai fermata e fino al 2015 ha pubblicato Album e Singoli. Gazebo è nato a Beirut il 18 febbraio 1960 e oltre ad essere un cantante è anche un musicista, arrangiatore e produttore discografico italiano. Intervistato per amicheincasa.com, ha confessato di essersi interessato alla musica da quando aveva 8/9 anni e viveva in Danimarca avendo l'occasione di ascoltare la grande musica dei Beatles e di Bob Dylan. Di seguito il cantante, ha confessato che tra le canzoni dell'epoca è molto affezionato a Masterpiece anche se I Like Chopin è quella che mi ha dato maggiore visibilità. Di seguito confessa di avere amato molto il rock dei Led Zappelin e Deep Purple così come i Genesis e Pink Floyd. Di seguito è arrivato anche l'amore per la musica classica, il jazz, l'elettronica, il punk, la new wave, i new romantics e la dance.

Gazebo, il cantante di "I Like Chopin" si racconta

Gazebo si è raccontato questo pomeriggio durante "La vita in diretta". Come è nata la sua passione per la musica? Sempre intervistato dal sito appena citato, ha confidato di avere incominciato a strimpellare la chitarra sentendosi molto a suo agio: "Il cantante? in realtà volevo fare il chitarrista .. canto per caso", confida, per poi parlare della musica di oggi e dei cambiamenti: "I cantanti oggi hanno solo i talent shows per arrivare al grande pubblico .. non partono da un loro mondo ma da schemi prestabiliti dagli autori e dai produttori di quei programmi... tristissimo". Di seguito, Gazebo conclude spiegando il suo concetto musicale e cosa rappresenta per lui: "La musica occupa quasi tutta la mia parte creativa e la mia giornata lavorativa si muove intorno a queste fasi... dopo la vita quotidiana da essere umano c’è questa vita un po' “dreamy” dove sogno, creo e dove mi sento appagato".

