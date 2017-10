Gianfranco Crobu / Uomini e Donne, il cavaliere dopo il due di picche a Gemma: troverà l’amore? (Trono Over)

Gianfranco Crobu

Gianfranco Crobu è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, grazie al flirt vissuto con Gemma Galgani, è già salito agli onori della cronaca. Le prime puntate della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne hanno messo in luce l’atteggiamento di Gianfranco che, sin dalla prima puntata, ha messo gli occhi su Gemma. Tra la dama e il cavaliere del programma di Maria De Filippi è nato un flirt che, però, è durato poco. Dopo un bacio e un’uscita a cena, infatti, Gianfranco ha cambiato idea e non ha voluto portare avanti la conoscenza con Gemma infliggendo una nuova delusione sentimentale alla dama. Dopo aver annunciato la rottura con Marco Firpo, Gemma sembrava pronta a voltare pagina proprio accanto a Gianfranco che, però, ha cambiato subito idea. Il cavaliere, infatti, ha fatto un passo indietro ammettendo di essere interessato a Gemma solo per un’amicizia. Gianfranco, dunque, ha voluto fermarsi prima per non infliggere una delusione ancora più grande alla dama. Una decisione che, però, il pubblico sembra aver apprezzato non considerando Gemma la dama giusta per Gianfranco.

NUOVO AMORE PER GIANFRANCO CROBU?

Gianfranco Crobu, dopo aver chiuso la conoscenza con Gemma Galgani, riuscirà a trovare l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Al momento, il cavaliere dopo aver chiuso la conoscenza con la dama storica del programma di Maria De Filippi, non ha ancora messo gli occhi su una nuova dama. Gianfranco ha l’aria da latin lover e sembra pronto a fare stragi di cuore. Nelle prossime registrazioni del trono over, in studio, arriveranno nuovi pretendenti per Gianfranco Cobru che punta a diventare il nuovo protagonista della trasmissione. Dopo Giorgio Manetti, star indiscussa tra i cavalieri, Gianfranco riuscirà ad imporsi come il nuovo latin lover della versione senior di Uomini e Donne?

© Riproduzione Riservata.