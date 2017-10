Grande Fratello Vip 2017/ Ed. 2, news dalla casa: Jeremias ai ferri corti con Luca e Simona Izzo)

Grande Fratello Vip 2017

Jeremias Rodriguez ha cominciato a giocare come concorrente singolo nella casa del Grande Fratello Vip 2017. La produzione, dopo l’espulsione di Marco Predolin, per evitare l’ingresso di nuovi concorrenti, ha deciso di separare la coppia dei Rodriguez permettendo a Jeremias e Cecilia di continuare il loro percorso da soli. Il fratello di Belen ha così cominciato a camminare sulle proprie gambe ma le prime ore senza la sorella Cecilia al suo fianco non sono state tranquille per l’argentino. Jeremias, infatti, è stato prima il protagonista di un’accesa discussione con Simona Izzo e poi con Luca Onestini. Jeremias continua a non sopportare alcuni atteggiamenti della regista e tra i due, nelle scorse ore, sono volate parole grosse. Simona Izzo è tornata sull’argomento Predolin ribadendo quanto sia stato un cattivo esempio per tutti. Jeremias Rodriguez, così, non ci ha visto più e ha sbottato: “Non puoi attaccare Marco, sei la prima a dare il cattivo esempio! Hai 80 anni!”. La risposta della regista non è tardata ad arrivare: “Io giovane lo sono stata, tu intelligente no!”. Jeremias, poi, ha avuto un duro confronto con Luca Onestini, reo di aver instaurato un buon rapporto con Cristiano Malgioglio e di aver voluto chiarire con Giulia De Lellis dopo aver ascoltato le parole della fidanzata Soleil. “Faccio fatica a condividere perché non riconoscono i loro errori. Simona cerca di parlare con me, ma mi attacca e basta, non mi chiede scusa. Se io vedo una persona che mi chiede perdono, sono il primo a non chiudere la porta. Ma io devo vedere che tu non stai facendo una cosa per la telecamera”, afferma il Rodriguez. Luca, poi, gli fa notare come il suo sia solo cercare un confronto con le persone e si dice convinto che Jeremias venga continuamente provocato da persone che, conoscendo il suo carattere fumantino, lo mandano avanti per poi nascondere la mano.

ILARY BLASI DIFENDE IL REALITY

Il Grande Fratello Vip 2017 è un grande successo di canale 5. Tuttavia, il reality viene spesso accusato di essere un programma volgare, trash e che non insegna nulla al pubblico. A scagliarsi contro tali definizioni è Ilary Blasi che, dalla pagine del settimanale Tiv Sorrisi e Canzoni, ha difeso la sua creatura. “In realtà è pop. Il trash è anche negli occhi di chi guarda. E' un modo per passare una serata di divertimento e spensieratezza, che alterna momenti diversi: quello più scherzoso, quello più emozionante, quello più serio. Io non sono social, i social non rispecchiano il mio carattere e il mio stile di vita, non ho l’ansia di stare connessa ogni minuto. Ma nel GF c’è un po’ di tutto, mi ricorda le storie di Instagram, come se ogni concorrente postasse frammenti della sua vita: sono Instagram Stories 24 ore su 24”. Ilary, dunque, si gode il successo del Grande Fratello Vip 2017 respingendo tutte le critiche.

© Riproduzione Riservata.