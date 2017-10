IL COLLEGIO 2 / Eliminati e pagelle: Roberto Magro verrà espulso? Arianna non migliora

Il collegio 2

Torna fortissimo Il Collegio 2 sui social network. L'hashtag #IlCollegio infatti è salito subito al vertice della classifica dei trending topics con tantissimi tweet e post sui ragazzi in prima serata su Rai 2. "Se mi dicessero cosa vuoi mangiare non direi né l'hamburger né le patatine, ma il kebab che c'ha tutte e due le cose dentro". Al popolo del web non passa inosservata la bizzarra scelta da un concorrente di portare la ps4, "Fate presidente del consiglio quello che ha portato una ps4, dove voleva montarla esattamente? In una tv in bianco e nero?", scrivono sul social. Altri tweet divertenti: "Roberto e Arianna che tagliano le cipolle non saranno mai paragonabili a Alessio e Filippo che pelarono le patate", "Anche io mi merito un Gabrielle nei miei momenti di sconforto", "Mi immagino la Di Pietro "LA DONZELLETTA VIEN DALLA CAMPAGNA?????"", dicono facendo un mix con Il Grande Fratello VIP. "Ma che ne sanno questi dei biscotti che fanno dimenticare la ricerca di Adriano ahaha", "Sì ma questa non è una lettera di scuse è una dichiarazione di guerra" (Fabiola Granier)

PAGELLE SECONDA PUNTATA: ROBERTO MAGRO RISCHIA L'ELIMINAZIONE

Arianna Triassi voto 5: la ragazza, che ha passato qualche giorno da sola poiché in sospensione per le sue bravate, è tornata sui suoi passi in maniera un po' particolare. Arianna, infatti, dopo aver ricevuto il benestare del preside è tornata nel gruppo salvo però scrivere una lettera in cui accusa Federico e Michelle per il loro comportamento. Non sembra abbia ben compreso il comportamento giusto, considerando anche le sue azioni durante la puntata. Giuseppe Stifileri voto 7: il ragazzo, tendenzialmente educato e rispettoso con tutti, è palesemente innamorato di Maddalena e cerca di avvicinarsi a lei "piano piano, perchè è una ragazza seria", come dice lui stesso. Maddalena Sarti voto 8: la ragazza, in imbarazzo per la corte di Giuseppe, rimane comunque molto concentrata a scuola: è una delle più brave e prende sempre voti alti.

Camilla Ricciardi voto 8: Camilla è molto educata e rispettosa, ma non riesce ancora a trovare la sua dimensione. Si sente troppo piccola, inadeguata e per questo decide di lasciare il Collegio. Edoardo Maragno voto 5: il ragazzo è sempre all'attacco, sia a scuola che in famiglia Edo pensa sempre e solo al cellulare e fa quello che vuole, contrario allo studio e a favore dei social network e della ribellione. Maragno si chiama "Pluto" come secondo nome ma queso scherzo non piace molto al prof di Storia che risponde con un 4 sul compito. (Fabiola Granier)





