IL GRANDE CUORE DI CLARA/ Su Rete 4 il film con Kathleen Quinlan (oggi, 4 ottobre 2017)

il film drammatico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST WHOOPI GOLDBERG

Il grande cuore di Clara, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 16.35. Una pellicola drammatica che vede nel cast Kathleen Quinlan, Whoopi Goldberg, Neil Patrick Harris e Beverly Todd ed è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1988 da Robert Mulligan. Il titolo originale è Clara's Heart. Nel cast troviamo nomi di rilievo come quelli di Whoopi Goldberg, precedentemente vista in una brillante interpretazione drammatica ne Il colore viola e in seguito divenuta famosa grazie al successo internazionale di Ghost, nel 1990, Kathleen Quinlan, già vista nel film Ai confini della realtà, un giovanissimo Neil Patrick Harris nella sua prima brillante interpretazione cinematografica, in seguito reso famoso da serie tv dal calibro di E alla fine arriva mamma e l'adattamento televisivo di Una serie di sfortunati eventi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GRANDE CUORE DI CLARA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La vicenda ha inizio con una terribile tragedia accaduta a Leona Hart (Kathleen Quinlan). La donna, sconvolta per la perdita della figlia primogenita decide di compiere un viaggio in Giamaica. In questo nuovo mondo fa la conoscenza, un po' casuale un po' provvidenziale, di Clara Mayfield (Whoopi Goldberg), che riesce in qualche modo a donarle un po' di conforto in un momento tanto difficile. Notando in Clara la sensibilità adatta ad alleviare anche il dolore della sua famiglia, Leona l'assume come domestica a Baltimora, nella speranza di tornare a far star bene anche il figlio David (Neil Patrick Harris). Dapprima diffidente nei confronti della sconosciuta, David riconosce gradualmente in Clara la stabilità di cui ha bisogno, non solo per via della perdita della sorella, ma anche, e soprattutto, a causa dell'instabilità del rapporto tra i genitori. Il rapporto è tuttavia minato da un segreto che Clara tiene disperatamente nascosto.

© Riproduzione Riservata.