IL SEGRETO / Beatriz confessa ad Ismael di amarlo: la rottura con Matias è imminente?

Il Segreto

Gli intrighi di Ismael sembreranno proprio avere raggiunto il loro scopo nella puntata de Il Segreto in onda oggi su Canale 5, a partire dalle ore 16:20. I sospetti di Matias, secondo i quali Beatriz sarà infatuata del nuovo inquilino di Los Manantiales, si trasformeranno in realtà. La stessa ragazza, infatti, confesserà ad Ismael di essersi innamorata di lui anche se la reazione del giovane non si farà attendere: il villain si tirerà indietro, affermando di non essere la persona giusta per una ragazza come lei. Delusa da queste affermazioni, Beatriz farà un passo indietro? O continuerà ad insistere per conquistare il terribile Ismael, anche rinunciando al suo amore per Matias? Nel frattempo alle sorgenti ci sarà ancora grande preoccupazione per quanto accaduto a Rogelia. Camila, in particolare, continuerà a pensare alle ultime parole della governante prima del suo decesso e a dirsi convinta che non possa essersi suicidata, come l'autopsia ha confermato.

Beatriz ama Ismael, nuovi problemi per Fe?

L'entrata in scena di Caridad potrebbe dare il via ad una nuova fase complicata nella vita di Fe. Nell'appuntamento odierno con Il Segreto, infatti, la governante di Donna Francisca apparirà estremamente preoccupata per l'entrata in scena della sua gemella, che sembrerà portare con sé qualche mistero sul suo passato. Ma nonostante questa presenza non risulti troppo gradita, il personaggio interpretato da Marta Tomasa Worner non si tirerà indietro e tranquillizzerà Caridad, dicendole che potrà sentirsi al sicuro a Puente Viejo: Fe le prometterà di occuparsi di lei, ma come? Quando la stessa domestica si presenterà dalla sua padrona annunciandole l'arrivo della sua gemella e il desiderio di darle un alloggio, la reazione di Donna Francisca sarà ben diversa da quanto sperato: la dark lady negherà duramente il suo appoggio, arrivando persino a cacciare di casa sia Caridad che la stessa Fe...

