Il Paradiso delle Signore 2/ Anticipazioni puntata 10 ottobre: ottimi ascolti prima della bufera!

Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1

Il Paradiso delle Signore 2 torna la prossima settimana, il 10 ottobre, con una nuova maxi puntata che potrebbe portarci alla rottura di Pietro e Teresa. I due hanno avuto il loro bel da fare in questa prima parte di stagione e non solo per il ritorno di Rose, sempre più vicina all'ex marito per questione di affari, almeno ufficialmente, ma anche per via dei Magazzini. Teresa si è occupata del suo lavoro e, proprio nella puntata di ieri sera, anche dell'avvio di una linea maschile che l'ha portata lontano da Milano e dal suo fidanzato. La produzione è stata affidata alla sede di Biella e questo ha costretto Teresa a lasciare Pietro nelle mani di Rose. Le cose si sono complicate quando, proprio grazie alla bella siciliana, Vittorio è tornato al Paradiso dopo un lungo chiarimento con Pietro finalmente disposto a scendere a patti per riavere indietro l'amico. E adesso? Il triangolo amoroso riparte da qui e dagli ottimi ascolti portati a casa con la puntata di ieri sera.

OTTIMI ASCOLTI E JEANS IN ARRIVO

Il Paradiso delle Signore 2 continua a mietere successi confermandosi leader del martedì sera proprio come è successo ieri. La serata "maschile" che ha aperto le porte alla moda per uomo al Paradiso, ha portato a casa ha 3.777.000 spettatori pari al 16.3% di share superando di sei punti percentuali il competitor diretto di Canale 5. Succederà lo stesso la prossima settimana? A quanto possiamo evincere dalle prime anticipazioni sembra proprio di sì. Pietro è sempre più geloso di Vittorio e Teresa che, intanto, si lascerà conquistare dalla settimana della moda americana pensata per Il Paradiso. Le donne cederà al fascino dei jeans e sarà proprio questo look sbarazzino di Teresa a riaccendere i sentimenti di Vittorio e la gelosia di Pietro. I due arriveranno nuovamente allo scontro dopo questa riappacificazione di ieri?

