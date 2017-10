Ivan Zaytsev papà/ Lo "zar" della pallavolo si prepara ad allargare la sua famiglia

Ivan Zaytsev papà

Lo zar della pallavolo, Ivan Zaytsev, si prepara a mettere a segno il suo punto più importante: diventare padre di una bambina. La famiglia del pallavolista sta per allargarsi e dopo l'argento olimpico portato a casa a Rio 2016 è sicuramente questa una delle vittorie più importanti della sua vita. Il bambino avuto tre anni fa dalla compagna Ashling avrà presto una sorellina visto che, proprio alle pagine di Diva e Donna, lo sportivo ha annunciato il sesso del nascituro e non solo. La gravidanza è già in stato avanzato visto che, come annuncia la stessa mammina, è già al settimo mese e che, quindi, la bambina arriverà entro la fine dell'anno. I due raccontano questi momenti e soprattutto il fatto che Ashling ha dovuto rimandare l'intervento al seno proprio per via della gravidanza.

IL RACCONTO DEI FUTURI GENITORI

Il Campione azzurro ha rivelato: "Con la bambina la nostra squadra sarà perfetta...Con le femmine si rimbambisce" e riguardo al nome del nascituro, Ashling ha confermato:"Ci litighiamo da mesi. Gli unici che piacevano a entrambi erano Andrea e Robin. Ma non mi soddisfano del tutto. Voglio un nome più femminile". il racconto non si ferma qui visto che i due hanno raccontato anche il momento della scoperta lo scorso 10 maggio durante una corsa benefica di 10 chilometri. Quando si è accorta di avere il fiato corto, la futura mammina rivela: "Fammi fare un test di gravidanza" ed ecco spiegato l'arcano. I due saranno genitori a dicembre per chiudere in bellezza un anno di successi.

