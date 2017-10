Jeremias Rodriguez / Sopravvissuto ad un tumore maligno: la confessione al Grande Fratello Vip 2017

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez continua a regalare grandi colpi di scena al pubblico del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato il protagonista di accese discussioni con Simona Izzo e Luca Onestini, rei di avere un comportamento, agli occhi del’argentino, sbagliato, Jeremias si è lasciato andare ad una toccante confessione sul suo passato. Nella casa più spiata d’Italia, il fratello di Belen e Cecilia sta cercando di farsi conoscere per quello che è. Quando ne ha l’occasione si lascia spesso andare a racconti sulla sua vita. E’ quanto accaduto durante un confronto con Ignazio Moser. Lo sportivo del GF Vip 2017, notando alcune cicatrici, ha chiesto a Jeremias come se le fosse procurate. Il fratello di Belen non ha esitato un attimo e ha deciso di svelare cosa nascondono. L’argentino ha così confessato di aver avuto due tumori all’orecchio: uno benigno che è stato poi asportato e uno maligno che, fortunatamente, è stato diagnosticato in tempo e curato. Una confessione che ha lasciato a bocca aperta Ignazio Moser.

L’AVVENTURA NELLA CASA

Il percorso di Jeremias Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip è cominciato in coppia con la sorella Cecilia. Dopo la squalifica di Marco Predolin, il Grande Fratello ha deciso di separare i Rodriguez e considerare Jeremias e Cecilia due concorrenti distinti. Per l’argentino si tratta di una grande opportunità per dimostrare chi è realmente. Ad oggi, però, il suo percorso solitario non è cominciato nel migliore dei modi. Jeremias, infatti, non riesce a sopportare l’atteggiamento di alcuni compagni d’avventura che giudica falsi e costruiti al punto da aver eretto un muro. A cercare di farlo ragionare è stato Luca Onestini che, nonostante alcune divergenze, è riuscito ad instaurare un buon rapporto con Malgioglio. Luca ha così invitato Jeremias a confrontarsi con tutti e a non lasciarsi condizionare dal giudizio di gente che lo istiga nascondendo la mano. Tra l’argentino e Onestini, in questi giorni, è nato davvero un bel rapporto. I due riusciranno a trovare un punto d’incontro?

