LIMITLESS/ Su Rai 4 il film con Bradley Cooper e Robert De Niro (oggi, 4 ottobre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai 4

NEL CAST BRADLEY COOPER E ROBERT DE NIRO

Limitless, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller del 2011 che è stata diretta da Neil Burger ed interpretata da Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard e Anna Friel. La storia del film è ispirata al romanzo scritto da Alan Glynn dal titolo Territori oscuri che narra l'esperienza di un uomo alle prese con una droga molto potente che sconvolgerà la sua esistenza. Nel panni dell'attore protagonista troviamo Bradley Cooper, attore statunitense noto per le sue interpretazioni in film colossal come American Sniper, Una notte da leoni, A-team, Il sapore del successo e A proposito di Steve. Ma vediamo insieme la trama del film.

LIMITLESS, LA TRAMA DEL FILM

Eddie Morra è uno scrittore di romanzi emergente, in piena crisi creativa. L'uomo non riesce a concludere il suo ultimo romanzo e ad aggravare la sua già precaria situazione emotiva, c'è la sua fidanzata, che decide di lasciarlo di punto in bianco. Una sera, incontra per caso il fratello della sua ex. Quest'ultimo gli propone di sottoporsi ad una sperimentazione farmacologia che ha per oggetto un potente farmaco in grado di attivare parti dormienti del cervello. L'effetto dell'esperimento e straordinario. Eddie inizia ad apprendere ed a mettere in pratica ogni singola nozione appresa quotidianamente. Ha molto successo con le donne e riesce e ritrovare l'ispirazione creativa per il suo lavoro. In poche ore riesce a scrivere circa metà del suo nuovo romanzo ma il giorno dopo, l'effetto del farmaco sembra svanito nel nulla. In piena crisi d'astinenza, Eddie comprende che in realtà la sostanza che ha assunto è una vera e propria droga. Si reca così dal suo ex cognato per procurarsi altre pillole miracolose, ma questi viene brutalmente ucciso. Prima di chiamare la polizia, Eddie decide di intrufolarsi in casa dell'ex cognato per arraffare più pillole possibili. Nei giorni successivi, grazie all'uso della droga, Eddie conclude il suo libro, riconquista la sua ex e si getta nel mondo della finanza. In soli dieci giorni riesce a guadagnare ben due milioni di dollari. Poco tempo dopo sperimenta i primi danni collaterali della sostanza. Eddia inizia ad avere dei buchi temporali nella sua memoria, perdendo coscienza per diverse ore. Decide, così di astenersi dalla dose quotidiana del farmaco, ma peggiora la situazione. Come se non bastasse, due loschi individui gli sono alle calcagna.

© Riproduzione Riservata.