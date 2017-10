Leonardo Pieraccioni / Dal calcio in cul* al “comico” Renzi (La Vita in Diretta)

Leonardo Pieraccioni ospite de La Vita in Diretta

Leonardo Pieraccioni, protagonista assoluto del cinema italiano, farà da cornice anche durante La Vita in Diretta, in onda anche oggi sull'ammiraglia di Casa Rai. Il regista e attore toscano, proprio di recente è stato "vittima" di un malinteso che ha infiammato la rete, ne parlerà anche in trasmissione? "Colleghi genitori, uniamoci! Se le nostre amorose e moderne spiegazioni sul vivere corretto sono accolte da pernacchie e risatine, risdoganiamo il vecchio e caro “calcio nel cul*” dei nostri nonni; non ha mai fatto male a nessuno, anzi!", ha scritto su Facebook, scatenando le polemiche della rete di chi aveva frainteso la sua vivacissima ironia. Pieraccioni è molto social ed ama moltissimo esprimere sempre il suo punto di vista e prendere posizione con fermezza, specie su Facebook. Ed intanto, sta lavorando anche al nuovo film. Ecco cosa ha raccontato al Corriere.it, di recente: "Io ho un unico vero grande talento dove eccello ed è quello di non annoiarmi a non fare niente. Ogni due anni scrivo un film. Questa volta ne sono passati tre: c’era il tour nei teatri. Non so il titolo e non so quando esce. A Natale le sale sono sempre più affollate. Bisogna smarcarsi".

Con molta probabilità, il regista toscano intervistato durante La Vita in Diretta, parlerà anche del nuovo film, attualmente in lavorazione. Sempre intervistato dal Corriere, la divertentissima stoccata a Matteo Renzi, che non sente più da quando era diventato sindaco di Firenze: "Ora è diventato un collega, si è esibito su più palchi con risultati eccezionali [...] L’ho sempre detto: Renzi ha una marcia in più, non gli entra ma ce l’ha". Alla fine della sua intervista con il Corriere, ha ironizzato sul suo personale sogno nel cassetto: "Essere come Biagio Antonacci: 25 chili in meno, canottiera bianca attillata e dire stasera sul palco di Fuoricinema “Ciao Milano” e iniziare a cantare". Se amate la sua particolare ironia, non potete perdervi l'appuntamento con La Vita in Diretta.

