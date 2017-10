Luca Argentero e Cristina Marino in crisi/ Nuovi rumors su una possibile rottura

Luca Argentero

Luca Argentero si prepara a tornare single? L'ex gieffino diventato attore è sempre molto lontano dai riflettori e dal gossip ma, questa volta, la sua vita è finita sotto la lente proprio per via di una possibile crisi con la nuova fidanzata e collega, Cristina Marino. Proprio grazie a lei, Luca Argentero aveva ritrovato il sorriso dopo la fine della sua lunga love story con Miryam Catania, ora incinta del suo nuovo fidanzato francese, e adesso? A quanto pare le cose si sono raffreddate e il fatto che l'attore sia sempre in giro per lavoro o impegnato sul set non lascia molto ossigeno alla fiamma del loro amore che potrebbe spegnersi da un momento all'altro, almeno secondo quanto riporta Diva e Donna. Sembra proprio che alla stazione, in attesa del treno, proprio Cristina Marino parlando con un'amica avrebbe rivelato di passare poco tempo con il suo fidanzato. Questo significa crisi?

LUCA ARGENTERO TORNA SINGLE?

La malelingue sono già pronte a scommettere in una rottura già entro la fine dell'anno ma altri sanno bene che per due giovani attori lavorare è importante, soprattutto dopo tanta gavetta. I due sacrificheranno l'amore proprio in nome della carriera? I fan sperano proprio di no visto che i due stanno insieme già da tempo e solo ad un anno di distanza hanno reso ufficiale la loro relazione partecipando insieme All'AmfAR Gala, a Milano lasciandosi fotografare insieme sul red carpet. Perchè rendere nota una relazione se già c'è aria di maretta o di possibile rottura? Solo un modo di enfatizzare una possibile confidenza o c'è davvero aria di crisi tra Luca Argentero e Cristian Marino?

© Riproduzione Riservata.