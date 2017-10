MARCELO BURLON E MICHELE LAMANNA/ I Modaioli di Pechino Express 2017 sono la coppia più precaria

Marcelo Burlon e Michele Lamanna a Pechino Express 2017

I MODAIOLI SALVI DALL'ELIMINAZIONE

I Modaioli hanno vissuto diverse peripezie nell'ultima tappa di Pechino Express 2017, schivando l'eliminazione. I vincitori della gara, i Compositori, hanno infatti deciso di salvarli e di nominare i Maschi, che di contro sono riusciti a rimanere in gara grazie al verdetto della busta nera. Nel corso della quarta competizione non sono stati pochi i momenti ad alta tensione fra Marcelo Burlon e Michele Lamamma, a causa di alcune affermazioni di quest'ultimo sul compagno di viaggio. Secondo Michele, la mancanza di sorriso sul volto del compagno di squadra avrebbe potuto compromettere la ricerca di un passaggio e la reazione di Marcelo non si è di certo fatta attendere. Il tutto alimentato da quanto avvenuto già durante la prima sfida di Pechino Express, in cui Marcelo ha dovuto attendere Michele per raggiungere il primo traguardo ed ha consegnato quindi in ritardo il cestino di fragole. Dopo aver conquistato la penalità, i Modaioli hanno avuto delle difficoltà a trovare un passaggio e sono arrivati fra gli ultimi al traguardo successivo. Anche la prova di matematica in filippino non è andata meglio e di conseguenza la coppia non ha potuto concorrere alla prova vantaggio. Dopo aver conquistato il terzultimo posto, la seconda notte li ha visti slittare già all'ultima posizione, subito dopo i Maschi, posto mantenuto fino al traguardo finale.



MARCELO BURLON E MICHELE LAMANNA DEVONO RITROVARE L'EQUILIBRIO

I Modaioli hanno perso lo smalto di un tempo e le ultime tappe di Pechino Express 2017 hanno comportato diverse sconfitte. Marcelo Burlon e Michele Lamanna hanno davvero molto da migliorare, soprattutto se si considera che sono riusciti a salvarsi solo grazie alla scelta dei Compositori di nominare i Maschi. L'alleanza fra le due coppie potrebbe portare ad un vantaggio successivo, dato che Achille Lauro e Edoardo Manozzi hanno dimostrato di essere all'altezza delle coppie più forti in gara e potrebbero scegliere di salvare i Modaioli anche in un secondo momento. Purtroppo il continuo rallentamento di Michele mette a dura prova non solo l'equilibrio di Marcelo, ma anche la buona riuscita della competizione per l'intera coppia. Erano apparsi fin dagli inizi come i Viaggiatori più affiatati, ma quanto accaduto nell'ultima tappa ha significato una rottura importante. L'unità in un momento come questo è basilare per riuscire a proseguire ancora nel gioco, dato che la tempistica implica poter arrivare primi ai diversi traguardi.

SUPERARANNO LE DIFFICOLTA' DELLA PROSSIMA TAPPA DI PECHINO EXPRESS 2017?

I Modaioli devono fare di tutto per rimettersi in pari, dato che rientrano per ora fra le coppie più precarie di Pechino Express 2017. La quinta tappa li vedrà ancora impegnati nelle Filippine, in attesa del viaggio verso Taiwan. E questo comporta attraversare diverse difficoltà, dovute anche alla natura più ostile del territorio che dovranno percorrere. Uno dei punti deboli dei Modaioli è proprio la corsa su strada e l'ottimizzazione dei tempi, motivo dello scontro precedente fra i due Viaggiatori. Ci si augura che dopo la sfuriata di Marcelo, Michele riesca ad accelerare il passo ed a mantenere il ritmo con il compagno di viaggio. I Modaioli possono però sperare che i Maschi conquistino ancora una volta le ultime posizioni, lasciando che sia la coppia di vincitori a decidere della loro sorte. In questa quinta tappa ci sarà tuttavia una prima eliminazione: i Modaioli riusciranno ad arrivare per primi al traguardo intermedio?

