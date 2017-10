Mai dire Grande Fratello Vip 2017 / Anticipazioni 4 ottobre: ultime clip su Carmen Di Pietro e Marco Predolin?

Mai dire grande fratello vip

Il Grande Fratello Vip 2017 sta avendo un grandissimo successo. Merito anche del ritorno della Gialappa’s Band che, dopo aver fatto la fortuna della versione nip del padre di tutti i reality, per la prima volta, è tornata con la prima edizione celebrity di Mai dire grande fratello. Con filmati inediti di ciò che accade nella casa più famosa d’Italia, Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, prendono di mira gli inquilini vip della casa del Grande Fratello. Nel corso delle precedenti edizioni di Mai dire grande fratello, la Gialappa’s Band ha contribuito a regalare la popolarità a tantissimi personaggi, fino a quel momento sconosciuti. Tra i protagonisti più famosi di Mai dire grande fratello si ricordano Medioman, Ottusangolo, Patrick, Fedro, Pasquale, Orsacchio, Jonathan. Nel corso delle prime puntate, la Gialappa’s ha messo nel mirino Cristiano Malgioglio, Simona Izzo, Marco Predolin e Carmen Di Pietro. Quali saranno, dunque, i protagonisti della nuova puntata di Mai dire grande fratello vip, in onda nella seconda serata di oggi su Italia 1?

I NUOVI PROTAGONISTI

La Gialappa’s Band è pronta a prendere di mira gli inquilini più famosi d’Italia nella nuova puntata di Mai Dire Grande Fratello Vip. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sono pronti a regalare al pubblico di Italia 1 tanto divertimento. Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip, la Gialappa’s si è lamentata per l’uscita di scena di Marco Predolin e Carmen Di Pietro, grandi protagonisti delle prime settimane di permanenza nel programma. Carmen e Marco, infatti, hanno dato molti spunti alla Gialappa’s Band per il loro programma che, nell’appuntamento odierno, potrebbero salutare i due ex inquilini della casa. Al loro posto, potrebbero salire alla ribalta, non solo Simona Izzo e Cristiano Malgioglio ma anche i concorrenti più giovani con Giulia De Lellis in primis. Per scoprire, dunque, quali vip saranno i protagonisti dei filmati inediti della Gialappa’s non ci resta che aspettare questa sera.

