Marco Masini fidanzato? / Una misteriosa ragazza avvistata con lui a Milano

Marco Masini

Marco Masini è sempre nel cuore dei suoi fan che cercano in ogni modo di seguirlo anche via social per conoscere i suoi spostamenti, i suoi impegni e le novità sul nuovo disco. A quanto pare, però, molti di loro non sanno che Marco Masini potrebbe avere un nuovo amore. Solo fino a qualche settimana fa il cantante toscano si era detto pronto ad affrontare la vita da single dopo la rottura con la bella ex corteggiatrice di Uomini e donne, Aurora, ma forse qualcosa è cambiato. Da quell'intervista rilasciata a Diva e Donna ad adesso, Marco Masini potrebbe essere riuscito a trovare l'amore, o almeno si spera. Proprio in questi giorni è stato avvistato a Milano in compagnia di una misteriosa mora con la quale cammina per strada tra sorrisi e sguardi complici.

MARCO MASINI ANCORA SINGLE?

C'è da dire che si tratta dell'ennesimo gossip di cui non ci sono poi prove concrete. E' vero che Marco Masini e la misteriosa ragazza sono stati avvistati insieme tra sorrisi e passeggiate ma è vero anche che non erano mano nella mano e che non si sono scambiati alcun bacio, almeno non sotto l'occhio dei passanti e dei paparazzi che li hanno immortalati insieme. Sui suoi profili social non c'è alcuna dichiarazione che riguarda la misteriosa mora e anche poco fa il cantante ha pensato bene di condividere con i fan il link ad una canzone, Signor Tenente, e niente di più. Nessun commento ufficiale e nessuna foto di coppia, dovremo attendere per scoprire la verità? Clicca qui per leggere il suo ultimo post.

