Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 4 ottobre 2017

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE

Giornata che regala un po' di tranquillità per la Bilancia prima di un giovedì e un venerdì che potrebbero rivelarsi un po' faticosi. Nonostante i risultati che ci si è prefissi di raggiungere, e il grande desiderio di sperimentare, qualcuno desidererebbe avere qualche garanzia in più. Forte desiderio di riscontri anche sul piano lavorativo, dove qualcuno potrebbe non veder riconosciuti i propri meriti. I rapporti che sembrano essere stati ossidati dal tempo potrebbero aver bisogno di un po' di tranquillità per riconquistare il proprio vigore. Periodo per la Vergine che incoraggia all'azione, nonché alla correzione di alcune decisioni del passato che potrebbero essersi rivelate poco positive. La presenza di un cielo molto fertile invita ad approcciarsi nuovamente con positività ai sentimenti, prendendo in considerazione anche l'idea di recuperare una relazione che sembrava essersi conclusa.

OROSCOPO IN PILLOLE

Per l'Ariete si raccomanda cautela per quanto riguarda la situazioni lavorative, in quanto anche qui si potrebbe riscontrare qualche ritardo. Il Capricorno vive delle giornate utili per andare a vivere momenti interessanti sotto diversi punti di vista, in tutti i settori della vita. Buone idee in arrivo per la Vergine che potrebbe vivere alcune situazioni molto interessanti. C'è la volontà di vivere sempre in maniera positiva le cose che accadono, magari con un approccio intelligente e privo di complicazioni magari dettate dall'esterno. Al momento c'è l'idea di cercare di essere sempre molto attenti a come si muovono le cose, probabilmente nei prossimi giorni potrebbero accadere delle cose interessanti. La Bilancia si deve godere una giornata molto tranquilla perché giovedì e venerdì potrebbero portare a delle insofferenze difficili da accettare. E' un momento in cui le cose vengono assolutamente fraintese e bisogna evitare di ritrovarsi a discutere. Forse riposarsi potrebbe essere una bella idea.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo ora a confrontare quanto accaduto ieri con quello che succederà oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, nell'oroscopo di Paolo Fox. Come sempre il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sulle onde radio di LatteMiele. L'Acquario ha desiderio di novità, dopo che nelle ultime settimane alcune cose sembravano vissute con qualche complicazioni. Attenzione a giudicare le cose con troppa fretta e voglia di essere precipitosi. I Pesci vivono un po' di tensione per le novità di questo periodo una sensazione che negli ultimi ventiquattro ore sembravano più importanti. Il Capricorno deve rialzarsi dopo alcuni giorni complicati, ora potrebbe però sentire l'assenza di stimoli affettivi. Si deve stimolare la forza di tirarsi fuori da un momento un po' complicato.

