Paolo Fox / Oroscopo a I fatti vostri: il cielo di oggi, 4 ottobre, per tutti i segni zodicali

Paolo Fox a I Fatti Vostri

I SEGNI IN DIFFICOLTÀ E QUELLI IN CRESCITA

Come ogni giorno anche oggi, mercoledì’ 5 ottobre, il finale di puntata de I Fatti Vostri è dedicato all’oroscopo di Paolo Fox. Come sempre si parte dai segni con il numero di stelle più basse, ovvero quelli che possono sperare in un cambio di cielo per migliorare la loro situazione. Due stelle per il segno del Sagittario in attesa che arriveranno tempi migliori. In questo periodo c'è una particolare predisposizione nel mettersi alla prova che può costare un po' più cara. Quando ha un progetto in mente ha bisogno di lavorare con un gruppo di persone e quindi ha necessità di capire quali persone sono affidabili oppure no. Due stelle anche per l’Acquario che si trova in un momento in cui soprattutto a livello fisico c'è qualche problema. Le questioni di tutti i giorni risultano essere più faticose da portare avanti. Ci vuole un po' di pazienza perché le cose poi andranno meglio.

Si passa ai segni con tre stelle. Iniziamo con i Gemelli che adesso sta cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel. Sono cambiate tante situazioni, ma la necessità di cambiare arriva all'improvviso e diventa giustificata dagli eventi. I progetti che nascono ora partono un pochino a rallentatore. C'è una buona novità che può riguarda anche le questioni di famiglia. Tre stelle per la Vergine che con la Luna opposta ha il tasso di ansia un po' più alto del solito. È un momento in cui si agita per nulla deve quindi cercare di stare tranquilla. Non frequentate luoghi chiusi. Tre stelle anche per il segno dei Pesci che al pari della Vergine sente la necessità di avere delle conferme a causa dello stato di ansia. Piano piano sta risalendo la china ma la paura di non farcela si fa sentire. Chi ha in mente qualcosa deve però per forza di cose portarla avanti.

I SEGNI AL TOP

Quattro stelle per l’Ariete che sta vivendo un po' di conflitti ma non ha ansie. La necessità di chiarire tante situazioni comporta il fatto che gli altri capiscono subito le sue reali intenzioni. Questo è un periodo in cui si ha a che fare con gruppi di persone che non si sa da che parte stanno. Anche il Cancro si aggiudica quattro stelle: in questi giorni farà delle grandi cose, ma deve fare attenzione ad accettare solo le cose che può portare avanti. Sarà un 2018 molto stancante ma che alla fine porterà fortuna. Quattro stelle per la Bilancia che vive un momento importante. Dopo un'estate di tensione adesso recupera energie e potrebbe guadagnare anche qualcosa di più.

Infine è il turno dei segni con cinque stelle. Il Toro che è bello e paziente. Anche quando però perde la pazienza è nel giusto. In questo periodo può ritrovare una grande serenità perché ha la capacità di convincere gli altri. Cinque stelle per il Leone che ha un bel cielo e in questi giorni ha anche la fortuna di fare degli incontri speciali. Deve però restare alta l'attenzione nei confronti delle entrate e delle uscite. La buona luce delle stelle può essere importante anche per i sentimenti. Cinque stelle per lo Scorpione che cambia vita e si libera di un peso. Comincia a stare tranquillo con le persone che ama. Chi ha delle buone possibilità adesso diventa protagonista assoluto ed un punto di riferimento per tante persone. Tutte le cose che nascono adesso sono più potenti. Cinque stelle per il Capricorno che crede molto nelle sue capacità e pensa spesso anche ai soldi. Nei rapporti con gli altri ha un bellissimo cielo.

