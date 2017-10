Pechino Express 2017 / Quinta puntata, anticipazioni e diretta: quale sarà la nuova coppia eliminata?

Pechino Express, il logo (Facebook)

Andrà in onda questo mercoledì, in prima serata su Rai 2 (ore 21.20) il quinto appuntamento stagionale con Pechino Express 2017 che, come recita il sottotitolo (“Verso il Sol Levante”), vedrà le diverse coppie di concorrenti VIP continuare il loro viaggio in direzione del Giappone: nella nuova puntata i protagonisti dell’adventure game che mescola anche elementi di survival show completeranno l’itinerario che li separa dalle Filippine a Taiwan, per un totale di altri 189 chilometri che si sommano a quelli già percorsi durante questa sesta edizione del programma condotto da Costantino della Gherardesca. Dopo che l’ultima tappa è stata vinta dal duo dei Compositori (composto da Achille Lauro e Boss Doms), si rinnova la sfida alle altre sei coppie rimaste ancora in gara, ovvero le Figlia e Matrigna, le Clubber, le Caporali, i Modaioli, gli Amici e, infine, i due Maschi: tra le prove che vedranno impegnati ci saranno non solamente gare di resistenza e che metteranno a dura prova le loro capacità fisiche, ma anche dei test di intelligenza e persino dei mini-giochi in cui dovranno cimentarsi tra i fornelli della cucina. Quale delle coppie taglierà per prima il traguardo posto nel Tempo di Confucio a Tainan (antica capitale di Taiwan)?

LE TAPPE INTERMEDIE DI QUESTA PUNTATA

Nella nuova puntata di Pechino Express 2017 a fare da guida (non solamente spirituale, ma anche da vero e proprio “navigatore” tra sentieri e passaggi) sarà come al solito Costantino della Gherardesca che seguirà le coppie a partire da Muñoz, la cosiddetta “Città della Scienza” delle Filippine fino al primo check point intermedio, vale a dire Angeles City, dove verrà tagliata e quindi automaticamente eliminata la coppia che si presenterà per ultima. I successivi traguardi di questo quinto appuntamento (che è possibile seguire anche sul sito ufficiale del reality, dove è previsto anche il live streaming dell’evento=sono invece fissati a Santa Juliana che garantirà solo a un duo la possibilità di volare direttamente a Taiwan: per tutti gli altri, invece, ecco una nuova dura prova dato che dovranno ingegnarsi per conto proprio e, partendo dal santuario di Kaohsiung, provare a raggiungere appunto il Tempo di Confucio. Insomma, un’altra dura prova anche se, a onor del vero, si tratta di una tappa meno lunga delle precedenti e, almeno all’apparenza, anche meno irta di insidie: ma resta da vedere come le diverse coppie affronteranno le varie prove e soprattutto il modo in cui la popolazione locale di Taiwan accoglierà gli improvvisati viaggiatori, offrendosi o meno di aiutarli nella loro impresa.

I NUOVI EQUILIBRI TRA I CONCORRENTI

Ma quali saranno i nuovi equilibri tra le coppie ancora in gara a Pechino Express 2017 e soprattutto i favoriti per la vittoria, finale, specie dopo l’eliminazione prima degli Egger (Cristina e Alessandro Egger) e poi delle Estrellas (Olfo Bosé e Rafael Amargo)? Superato il malore che, nella quarta puntata, aveva colpito Guglielmo Scilla del duo degli Amici e fatto temer per il prosieguo della sua avventura, pronto così a rinnovare la sfida ai due Compositori: questi ultimi, risultati i vincitori della tappa svoltasi interamente nel territorio delle Filppine (con partenza da Baguio e arrivo appunto a Muñoz) adesso avranno un avversario in più, vale a dire le due Caporali. Infatti, a distanza di alcuni giorni non si è ancora esaurita l’eco della violenta lite che ha visto protagonista proprio Achille Lauro dei Compositori con Antonella Elia, la più agguerrita del duo “rosa” completato da Jill Cooper: queste ultime si sono viste assegnare un handicap proprio dai vincitori di giornata e non l’hanno presa propriamente bene e, al termine dell’alterco con Lauro, la Elia lo ha accusato di non giocare secondo le regole, apostrofandolo anche con una frase che probabilmente avrà degli strascichi polemici: “Io faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri invece: e forse sparirai domani”.

