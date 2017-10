RAPIMENTO E RISCATTO/ Su Iris il film con Meg Ryan e Russell Crowe (oggi, 4 ottobre 2017)

il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST MEG RYAN E RUSSEL CROWE

Rapimento e riscatto, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Tyler Hackford nel 2000 ed interpretata da Meg Ryan, Russell Crowe, David Morse, Pamela Reed, David Caruso ed Anthony Heald. I personaggi principali della storia sono interpretatati da due grandi star del mondo del cinema come Meg Ryan e Russell Crowe. Meg Ryan è nota per le sue interpretazioni in Love shoting, Frecnh Kiss, The Doors e Harry ti presento Sally. Russel Crowe è stato, invece, l'interprete di grandi colossal hollywoodiani come Il gladiatore, Quel treno per Yuma, Un'ottima annata e Amercan Gangster. Nel corso delle riprese (iniziate a febbraio del 2000) di Rapimento e riscatto nacque un'intensa storia d'amore tra i due attori protagonisti, Russel Crowe e Meg Ryan. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

RAPIMENTO E RISCATTO, LA TRAMA DEL FILM

Peter ed Alice sono una coppia di coniugi americani che vivono in un paesino del Sudamerica. La ditta di Peter sta aiutando le popolazioni locali a costruire una diga utile a frenare le inondazioni, molto frequenti in quei territori. Un mattina, intento a recarsi al lavoro, Peter viene fermato ad un posto di blocco e rapito da un gruppo di guerriglieri del Tecala. La polizia locale incarica l'ex agente Terry Thorne di occuparsi delle trattative di negoziazione con i criminali, che si rivelano più complesse del previsto. Il portavoce dei guerriglieri chiede un riscatto folle, pari a 5 milioni di dollari. Terry ed Alice iniziano ad avvicinarsi e l'ex agente inizia a provare qualcosa per la donna. Peter, nel frattempo, viene spostato in un altro nascondiglio. Qui fa la conoscenza di un prigioniero tedesco, rapito dai guerriglieri da circa 19 mesi. I due decidono di escogitare un piano di fuga. Il tedesco riesce a scappare e dice ed Alice e Terry che con molta probabilità Peter è morto. Inoltre indica loro il luogo esatto in cui i guerriglieri avevano segregato entrambi. Terry crede ancora fermamente che Peter sia ancora vivo e non si arrende. Le indagini continuano e, grazie all'aiuto di un suo ex collega, riesce ad organizzare un'azione di polizia per salvare Peter.

