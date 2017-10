Rosy Abate, La Serie / Anticipazioni e news: svelata la data d'inizio ufficiale!

Rosy Abate la serie

La serie su Rosy Abate, il personaggio di Squadra Antimafia interpretato da Giulia Michelini, ha finalmente una data ufficiale di messa in onda. Stando alle indiscrezioni di Davidemaggio.it, Mediaset ha deciso la partenza indicando domenica 5 novembre su Canale 5. La serie sbarca nella domenica di Canale 5 succedendo all’Isola di Pietro Ricordiamo che laa serie prodotta da Taodue è stata rinviata diverse volte. Inizialmente era infatti prevista nei primi mesi del 2017, per poi calare in uno strano silenzio. Canale 5 ha infatti deciso di proporre quest'estate La Regina di Palermo per ripercorrere e ricordare tutte le vicende che hanno visto Rosy Abate coinvolta nelle varie stagioni di Squadra Antimafia.

ROSY ABATE - LA SERIE PRONTA A PARTIRE

L’Isola di Gianni Morandi terminerà il 29 ottobre e, dalla domenica successiva – 5 novembre – spazio a Rosy Abate – La Serie. Sulla pagina ufficiale della serie Tv serpeggiava il malcontento per la data che tardava ad arrivare. Riportiamo alcuni commenti dei fan di Rosy Abate. "Il 5 novembre inizia di domenica ma scelta assurda metterla di domenica contro le partite e le Iene rischia di non fare boom di ascolti che invece merita". "Ci avevano detto a Gennaio 2017, poi in primavera, poi a Settembre..e adesso? Adesso settembre sta finendo e noi tutti pretendiamo delle risposte!" L'attesa è finalmente finita e la data ufficiale è arrivata. Nei commenti notiamo la grande attesa e chi già contesta la scelta di far andare in onda Rosy Abate di domenica. Un punto di vista interessante sugli ascolti.

