STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Squadra Mobile - Stagione 2 (mercoledì, 4 ottobre 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 4 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, il palinsesto delle reti Mediaset propone un'offerta in prime-time dedicata al cinema e alla fiction televisiva. Se Canale 5 propone le vicende del team italico de 'La Squadra Mobile' e Rete 4 il premiato blockbuster 'The Terminal', sulle altre reti il cinema è protagonista del quattro ottobre su quasi tutti i canali. Per differenziare l'offerta serale, Italia 1 propone invece l'appuntamento settimanale con lo show in diretta 'Big Show', protagonista l'amato comico Pucci. Dalle reti del 'Biscione', un mercoledì in cui puntare su un'offerta rivolta ai cinefili, o sulla risata comica delo show di Italia 1. Ma senza farvi aspettare oltre, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Il prime-time Mediaset di questa sera, vede alcune pellicole protagoniste, offrendo vari generi cinematografici, cast di ottimo livello, trame intriganti, a volte condite di autentica suspense. La fiction è però la direttrice principale sulle frequenze digitali di Canale 5 con il settimo episodio della seconda stagione, 'Squadra Mobile', lussuoso spin-off del precedente serial televisivo 'Distretto di Polizia'. Questa puntata propone una vicenda intrigata nel famoso commissariato capitolino. Il vice-questore Roberto Ardenzi (l'amato attore Giorgio Tirabassi), sarà alle prese con nuove ipotesi sulla moralità del collega Claudio Sabatini (Daniele Lotti) ed un omicidio sospetto ad una persona a lui molto vicina. La suspense sarà il filo che legherà la vicenda, un'altro tassello di questa storia tutta italica per un police-drama tra il bonario e le tensioni dell'azione della squadra mobile. Un palinsesto quindi legato, ma non del tutto al cinema.

Sulle frequenze di Italia 1 ancora una volta il palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano sarà protagonista di una serata tutta dedita alla satira e alla comicità di Pucci, al secolo Andrea Baccan. Per chi non potesse essere spettatore diretto sulle poltrone del teatro meneghino, il canale Mediaset propone le quattro serate a scadenza settimanale del comico milanese, celebre per i suoi spettacoli con Diego Abatantuono, protagonista storico di 'Zelig'. Del resto cinema e per tutti i gusti.

Principe della serata blockbuster il pluri-premiato 'The Terminal', uno dei mille successi di Steven Spielberg, in questa pellicola dietro la cinepresa per narrare una storia realmente accaduta. Tom Hanks interpreta magistralmente la vicenda surreale di un uomo costretto a vivere senza visto, per causa di un colpo di stato nel suo paese, all'interno dell'aeroporto di New York. Surreale ma fatto di cronaca per il quale interrogarsi su quanto siano aleatori i confini e problematiche le tematiche della globalizzazione. Al fianco di Tom Hanks una splendida, rediviva dopo tempo, Catherine Zeta-Jones e la rivelazione Stanley Tucci, poi protagonista della saga 'Hunger Games', allora caratterista con grandi prospettive. 'Hitman - L'Assassino', 'Rapimento e Riscatto' e 'Freedom Writers', sono tre pellicole che su diverse reti Mediaset coloreranno il prime-time d'azione. Per i piccini l'amata serie 'Io sono Franky', per tutti coloro che volessero vivere le follie della casa più VIP d'Italia, il Grande Fratello VIP li attende alle ore 21,15 circa su Mediaset Extra.

LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA SU MEDIASET:

Canale 5 ore 21,14 Squadra Mobile - Stagione 2 Episodio 7 (Telefilm)

Canale 5 ore 23,20 Matrix (TalkShow)

Italia 1 ore 21,15 Big Show (Show)

Italia 1 ore 00,35 Viola bacia tutti (Film)

Rete 4 ore 21,15 The Terminal (Film)

Rete 4 ore 00,07 The Eye - Lo sguardo (Film)

La 5 ore 21,10 Freedom Writers (Film)

Mediaset Extra ore 21,16 Grande Fratello Vip (Reality)

Iris ore 21,00 Rapimento e riscatto (Film)

Italia 2 ore 21,10 Hitman - L'assassino (Film)

Top Crime ore 21,10 Rizzoli e Isles - Stagione 7 Episodio 7 - La bomba di grasso (Telefilm)

Boing ore 20,50 Io sono Franky (SerieTV)

