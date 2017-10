STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Al posto tuo e Pechino Express (oggi, 4 ottobre 2017)

Stasera in tv, programmi Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 4 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, il palinsesto di casa Rai presenta un prime time ricco e misto visto che non è influenzato dalla presenza del calcio europeo. Cinema, attualità, approfondimenti, reality show e fiction sono il ricco palinsesto per il quale lo share potrebbe decretare percentuali alte di pubblico sia nel divertente reality 'on the road' 'Pechino Express' che nel film italiano di Rai 1 'Al posto tuo', ma se dovessimo scommettere su chi in casa Rai catturerà maggiori attenzioni, il programma dell'ironico Costantino Della Gherardesca, si gioca al meglio le sue chanche per insidiare i favori di pubblico di casa Mediaset. Ma adesso, vediamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta sul resto dei canali.

Luca Argentero è protagonista di una pellicola divertente, 'Al posto tuo', nella piena tradizione del cinema brillante in cui amore e situazioni a volte paradossali rivestono la vicenda del personaggio da lui interpretato, Luca Molteni. Uomo ricco e con grande successo nel pubblico femminile, Molteni/Argentero, in questa pellicola del 2016 diretta da Max Croci (in questi giorni nelle sale con il suo terzo lungometraggio 'La verità, vi spiego, sull'amore', si troverà coinvolto nella sfida per un unico posto come direttore creativo in una società nascente dalla fusione tra due società. Rivale nella sfida a quell'unica poltrona Rocco Fontana, interpretato da Stefano Fresi.

Chi diventerà responsabile capo della nuova società nascente? Ma soprattutto, durante il percorso di sfida, quanto lasceranno andare delle loro personalità al fine di risultare migliori? Anche perché, ognuno con le proprie velleità, nelle differenze si compensano le qualità e la nuova società proporrà loro di divenire due figure associate nello stesso posto, una situazione alquanto tragicomica ...

Se in questa divertente commedia Rai 1 punta il dito, Rai 2 lo punta invece sul conduttore più cinico di tutte le reti televisive, Costantino Della Gherardesca, spietato come sempre, ma bonario nell'assistere alle sue coppie in tenzone sulle strade d'Asia, in questa nuova edizione tra Taiwan, Giappone e Filippine, nelle culture di un'Estremo Oriente affascinante e meta di sogni di tanti viaggiatori, Antonella e Jill, forse la coppia più conosciuta al grande pubblico, un pò snob, un pò capricciose, a volte sull'orlo dello sfinimento, dovranno lottare con i denti per difendersi dalla voglia di vincere degli altri concorrenti.

Tutti contro Antonella Elia? Di certo il carattere 'peperino' della show-girl non l'aiuta nel conquistarsi alleati e simpatie, di certo è il sale che insaporisce ogni reality. Rai 3 segue la sua tradizione con il programma d'attualità, storico ed anche quast'anno condotto in studio da Federica Sciarelli, alla ricerca di persone scomparse, misteri irrisolti in famiglie italiane alla ricerca di risposte. Cinema e rock fusi assieme all'intenro del docu-movie 'A Hard Day's Night', una sorta di commedia verità nella quale i quattro scarafaggi più famosi del mondo, The Beatles, interpretano quattro ruoli tra la musica e la comicità di stampo anglo-sassone. Da vedere, ancora una volta Rai 5 punta alla nicchia culturale. Fiction per famiglie su Rai Premium con 'Provaci Ancora Prof', cinema anche per Rai Movie con 'Blood Ties - La legge del sangue', una pellicola drammatica che vede nel cast la bravissima Marion Cotillard e Clive Owen.

LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA SULLA RAI:

Rai 1 ore 21,25 Al posto tuo (Film)

Rai 1 ore 23,00 Porta a Porta (Attualita')

Rai 2 ore 21,20 Pechino Express - Verso il Sol Levante (Reality)

Rai 2 ore Giovani e religione (Docureality) Rai 3 ore 21,15 Chi l'ha visto? (Attualita')

Rai 3 ore 00,00 TG3 Linea notte (Attualita')

Rai 4 ore 21,00 Limitless (Film)

Rai 5 ore 21,15 A Hard Day's Night (Film)

Rai Movie ore 21,10 Blood Ties - La legge del sangue (Film)

Rai Premium ore 21,20 Provaci Ancora Prof - Stagione 7 Episodio 3 (Fiction)

