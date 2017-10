STEFANO DE MARTINO / Il ballerino festeggia il 28° compleanno: al suo fianco Santiago e... Gilda Ambrosio

Stefano De Martino (Instagram)

A pochi giorni di distanza dal compleanno della sua ex moglie Belen Rodriguez, anche Stefano De Martino compie gli anni, spegnendo le sue prime 28 candeline. Per festeggiare il lieto evento, il ballerino di Amici ha organizzato una cena a Milano in compagnia di qualche parente, degli amici più cari e ovviamente del figlio Santiago. Proprio quest'ultimo si trovava in braccio del papà per spegnere le candeline anche se tra i tanti amici presenti non è passata inosservata la presenza di Gilda Ambrosio. La fashion blogger ha comunque mantenuto un comportamento riservato, confermando il desiderio di privacy evidenziato fin dall'inizio di questa relazione (la prima vissuta alla luce del sole dopo la fine del matrimonio con Belen). Mai uno scatto fuori luogo, soprattutto in presenza di Santiago, o una foto pubblicata nel profilo Instagram di entrambi, dove la storia d'amore non è mai stata ufficializzata.

Stefano De Martino festeggia il compleanno con Gilda Ambrosio

La festa di compleanno di Stefano De Martino ha confermato, qualora ce ne fosse bisogno, che Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fanno coppia fissa fin dall'estate, quando hanno trascorso insieme le vacanze ad Ibiza. Qualche giorno fa il ballerino si era persino recato a Parigi per raggiungere l'amata, in occasione della settimana della moda che l'aveva vista impegnata in qualità di fashion blogger. Ma oggi, 4 ottobre, è soprattutto il giorno degli aiguri per uno dei personaggi più amati dal popolo del web. Il napoletano festeggia i suoi 28 anni e lo fa con una foto del figlio Santiago e la frase: "Tu, la cosa migliore che ho fatto in questi 28 anni #grazieatuttipergliauguri". Sono davvero tantissimi i commenti dei followers che si complimentano con Stefano per il traguardo raggiunto, porgendogli i migliori auguri ai quali ci aggiungiamo anche noi. Tanti auguri Stefano!

© Riproduzione Riservata.