STRISCIA LA NOTIZIA/ Greggio e Iacchetti, man bassa di ascolti: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva armi in più

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Continua il successo di Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che quest’anno compie 30 anni. La prima settimana di messa in onda ha registrato successi e grandi ascolti: per tre sere è stata la trasmissione più vista di tutta la televisione e per due volte ha vinto nell’Access Prime Time. L’inizio della seconda settimana non è stato da meno: lunedì 2 ottobre Striscia ha raggiunto 5.135.000 telespettatori e il 19.77% di share, mentre ieri sera ha registrato un leggero calo con una media di 4.745.000 spettatori con uno share del 18.5%. Complici del successo del tg satirico - oltre i servizi accattivanti come i Tapiri assegnati a Belen e Fiorello - sono i due conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma anche le nuove veline che piacciono moltissimo al pubblico, ovvero Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (capace di guadagnare posizioni dopo una accoglienza a tratti tiepida dei fan di una più classica "velina bionda"). Proprio Iacchetti nei giorni scorsi è tornato a parlare della sua storia d’amore con Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia: “È stata la mia relazione più lunga dopo quella con mia moglie. È durata sei anni, di cui due di nascosto”, ha confessato il conduttore tv ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai 2.

IL SERVIZIO DI BRUMOTTI NELLA SCORSA PUNTATA DI STRISCIA LA NOTIZIA

Tra i servizi più divertenti della puntata di martedì quello di Vicenzo Brumotti dedicato alle piste ciclabili a Roma e Milano. In sella alla sua bici Brumotti gira per le strada della Capitale trovando numerose piste ciclabili “bloccate” da cartelli stradali, macchine parcheggiate, furgoni intenti a scaricare e molto altro. Non molto diversa la situazione a Milano dove una pista riservata ai ciclisti è addirittura bloccata da un cantiere. Il simpatico video in cui Brumotti dà sfoggio delle sue capacità di “cascatore” ha suscitato numerosi commenti sui social: “Se vuoi ridere vieni a #Pavia a vedere cosa hanno fatto con le cosiddette #pisteciclabili ….” e “a #Torino non è molto diverso ma se sentire la #Appendino vi dirà che con lei è il #paradiso... invece in giro si dice #torinoinferno5stelle”, scrivono due utenti su Twitter.

