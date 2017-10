Selvaggia e Francesco/ Lenticchio pronto ad accogliere la sua fidanzata: la pace è vicina?

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

E niente, si torna a parlare dei lenticchi. Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo erano usciti da Temptation Island come vincitori morali del programma ma adesso stanno proprio perdendo terreno e fan. La coppia era molto amata per via del loro fare che sembrava schietto e sincero, un po' fumantico, ma leale, e adesso? Non si capisce bene se la loro rottura sia dovuta a motivi reali oppure no ma quello che è certo è che Selvaggia Roma ha deciso di lasciare Francesco e riprendere in mano la sua vita dopo anni passati a fare da zerbino al suo compagno. Questo è il succo della questione e a niente è valso l'intervento di Maria De Filippi che in queste settimane li ha ospitati a Uomini e donne proprio con l'intenzione di far fare loro la pace. Le cose tra loro non si sono sistemate ma Francesco sembra pronto a riaccogliere in casa la sua ex fidanzata.

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO

In un lungo video social, Francesco ha deciso di tranquillizzare i suoi fan che erano preoccupati per via della puntata e dell'ennesimo no di Selvaggia. Secondo le ultime anticipazioni sembra che i due siano stati ospiti in studio e che dopo l'ennesima discussione abbiano finito col piangere. In un primo momento il romano, ha confidato ai suoi fan di essere tranquillo ma poi ha ammesso di aver sbagliato diverse volte nei confronti dell’ormai ex. A quanto pare il romano ha ammesso le sue colpe e lo ha fatto anche con Selvaggia tanto che l'ex corteggiatore di Uomini e donne si è commossa. Questo basterà a ricomporre la coppia? Clicca qui per vedere il video delle sue dichiarazioni.

