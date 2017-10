Sex and The City, la nuova Samantha sarà nera o ispanica?/ Kim Cattrall attacca Sarah Jessica Parker

Sex and the city

Non ci sarà nessun nuovo film di Sex and The City. Kim Cattrall conferma l’intenzione di non partecipare ad un eventuale nuovo film della saga di Sex and the City. L’attrice è tornata sull’argomento partecipando al programma “Life Stories” di Piers Morgan. Kim Cattrall ha approfittato della situazione per difendersi dalgli insulti e dalle critiche che sta ricevendo per aver detto no ad un progetto ormai un anno fa. Dopo aver fatto la fortuna di Sex and the City, l’attrice ha deciso di prendere altre strade e non fossilizzarsi sullo stesso personaggio. Una scelta che, tuttavia, non è stata gradita né dai fans nè dalle colleghe. In particolare, a puntare il dito contro Kim Catrall, nei mesi scorsi, è stata la diva di Sex and the City ovvero Sarah Jessica Parker che ha più volte accusato la Cattrall di aver distrutto i sogni dei fans con la sua decisione. Accuse pesanti a cui, oggi, l’attrice, ha deciso di replicare.

LA VERITA’ DI KIM CATRALL

Kim Cattrall, a Life Stories ha anche replicato alle dure accuse di Sarah Jessica Parker. Si vocifera che tra le due attrici non ci sia mai stata tanta simpatia e, le dichiarazioni della Cattrall lo confermano. “Non so quale sia il suo problema” ha dichiarato la Cattrall, “io non ne ho“. “La mia risposta è sempre stata no e anche in modo rispettoso ma fermo. Non ho mai chiesto soldi, non ho chiesto di alcun progetto, essere immaginata come una diva è ridicolo” ha aggiunto la Cattrall che ha spiegato quali sono i motivi che l’hanno spinta a fare tale scelta - “Si tratta di una chiara decisione, una decisione che ho preso nella mia vita di chiudere un capitolo e iniziarne un altro. Ho 61 anni. Voglio che facciano il film se è quello che intendono fare“. L’attrice, dunque, accoglierebbe a braccia aperta un film senza la sua Samantha e consiglia alla produzione di puntata su una Samantha Jones ispanica o afroamericana.

LE ACCUSE DI SARAH JESSICA PARKER

La guerra tra Kim Catrall e Sarah Jessica Parker è cominciata qualche giorno fa quando, dal red carpet del New York Ciy Ballet Gala, ha rivelato che il terzo film di Sex and the City non si farà. “È tutto finito… Non lo faremo” – ha dichiarato la Parker ai microfoni di Extra a cui ha aggiunto – “Sono molto triste. Avevamo uno script perfetto, divertente, bellissimo, emozionante. Sono dispiaciuta per noi, per questa storia che non potremo raccontare e soprattutto per il pubblico che questo terzo film ce l’ha chiesto a voce così alta”. In molti hanno accusato Kim Catrall di essere la responsabile di tale decisione. La risposta dell’attrice è poi arrivata su Twitter: “L’unica richiesta che ho fatto è stata che io non voglio fare il terzo film. E l’ho fatta nel 2016”.

