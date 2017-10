Squadra Mobile 2, Operazione Mafia Capitale / Anticipazioni 4 Ottobre 2017: Ernesto esce dal coma

Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale

DOVE SIAMO RIMASTI, OGGI IN ONDA IL QUARTO EPISODIO

Nella prima serata di oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale. Si tratta del quarto episodio della serie, ma prima di scoprire le anticipazioni, facciamo il punto della situazione dopo la puntata di settimana scorsa. La Squadra Mobile viene chiamata a indagare sull'omicidio di un uomo avvenuto all'Infernetto e a raccogliere la testimonianza di due persone presenti al momento del crimine. Una madre ha infatti assistito al delitto mentre si trovava in compagnia del figlio e riuscirà a fornire un identikit chiaro dell'assassino alle autorità. In seguito, la donna verrà ferita da uno sparo e sarà quindi il figlio ad aiutare la squadra a catturare il criminale. Nel frattempo, la Mobile continua a indagare sulla corruzione e le truffe presenti a Roma, grazie all'interrogatorio di Testa. Quest'ultimo rivela infatti che l'azienda dei trasporti della Capitale è coinvolta in un giro di truffe sui biglietti della metro, che fruttano diverse centinaia di milioni di euro ai danni dei residenti. Isa invece riesce a stringere le manette attorno ai polsi di Patrizio per via del danno causatole all'auto con l'acido, ma l'uomo negherà di esserne responsabile. In seguito, Isa riceve un pacco misterioso accompagnato da un biglietto minaccioso, con cui le viene comunicato che presto sarà vittima di un altro evento tragico. In tutto questo, Sabatini è sempre più convinto che qualcuno della sua cerchia ristretta lo abbia tradito. Non capisce infatti come abbia fatto Ardenzi a piombare sul luogo di incontro con il ladro ed inizia ad interrogarsi su chi possa essere la spia. Concluderà inizialmente che si tratta del medico che lo ha in cura, non sapendo che in quei momenti le autorità stanno arrestando Vanessa. Ore dopo, Riccardo diventa vittima di un rapimento assieme ad altri clienti della banca in cui stava per pagare le tasse. Berardi ha infatti deciso di opporsi con la violenza al rifiuto dell'istituto bancario di concedergli i soldi per il mutuo. Ardenzi interviene sul posto per spingere Berardi a consegnarsi alle autorità e a lasciare illesi gli ostaggi, ma Riccardo è costretto a intervenire prima che l'uomo spari al direttore della banca. Mentre Berardi viene arrestato, Vanessa cede alle pressioni della Polizia e accetta di collaborare per la cattura di Sabatini. Quest'ultimo tuttavia inizia a nutrire dei sospetti sull'assenza della compagna e incarica Guaraldi di verificare che non sia finita nelle mani delle autorità. La donna però è già stata liberata e mette a punto il piano stabilito con la Mobile, dando a Sabatini un appuntamento. Il criminale ha ormai capito che Vanessa lo ha tradito, ma decide comunque di raggiungere la piazza. Mentre il luogo viene posto sotto lo stretto controllo della Mobile, Sabatini cambia idea all'ultimo minuto e comunica alla compagna di volerla incontrare altrove. Durante la telefonata le propone anche di scappare insieme, spingendola a tradire Ardenzi e ad accettare l'offerta di Claudio. L'incontro con quest'ultimo finisce tuttavia in tragedia, dato che l'uomo che Sabatini ha ferito in precedenza è pronto a vendicarsi e uccide la donna. Mentre Vanessa esala l'ultimo respiro fra le braccia del suo uomo, Claudio giura vendetta su Roberto, convinto che sia il responsabile della sua morte.

SQUADRA MOBILE 2, ANTICIPAZIONI DEL 4 OTTOBRE 2017

Nel quarto episodio, la Squadra Mobile verrà ancora interessata dalla morte di Vanessa e dalla cattura di Sabatini. In seguito alla tragedia la determinazione di Ardenzi diventerà ancora più forte: catturare Claudio è l'unica priorità della squadra. L'opinione pubblica tuttavia non esita a crocefiggere la Mobile per gli ultimi eventi, accendendo i riflettori su ogni operazione condotta sotto la guida di Ardenzi. Sabatini invece è sempre più convinto che la Polizia sia responsabile della morte di Vanessa e ha un forte desiderio di vendetta. I nuovi casi di Squadra Mobile 2 riguarderanno inoltre un rapimento e la corruzione della società preposta allo smaltimento dei rifiuti di Roma. Intanto, Ernesto riaprirà gli occhi in seguito al coma ed è pronto a rivelare diversi particolari del suo incontro con Sabatini. Il criminale però, così come Ardenzi, ha tutto l'interesse di scoprire le informazioni in suo possesso.

