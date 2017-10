THE SACARAMENT/ Su Rai 4 il film con Amy Seimetz e Joe Swanberg (oggi, 4 ottobre 2017)

il film horror in seconda serata su Rai 4

NEL CAST AMY SEIMETZ

The Sacrament, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 22.45. Una pellicola horror con Amy Seimetz, Joe Swanberg, Kate Lyn Sheil, AJ Bowen, Kentucker Audley. Prodotto negli Stati Uniti da Eli Roth e Ti West, colonna sonora di Tyler Bates. La scelta del cast coinvolge l'attrice, regista e sceneggiatrice Amy Seimetz, recentemente vista in Alien: Covenant, di Ridley Scott, e un meno noto Joe Swamberg, anch'egli attore e sceneggiatore, recentemente comparso in Un weekend al limite. Il film è ispirato a una drammatica vicenda realmente accaduta e tristemente nota come "Massacro di Jonestown". Jonestown era il nome con cui era definito il People's Temple Agricultural Project, una piccola comunità del Guyana da cui il regista ha preso spunto per la realizzazione di The Sacrament. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THE SACRAMENT, LA TRAMA DEL FILM

La storia narra le vicende e il lavoro del giornalista Sam e del suo cameraman Jack, che, su richiesta di Patrick, un uomo desideroso di rincontrare la sorella, deicide di andare a farle visita nella comunità religiosa nella quale si è isolata per sconfiggere la tossicodipendenza, per intervistarla e capire cosa l'ha spinta a ritirarsi lì. Si tratta di una comunità povera, pacifica, ma anche molto chiusa e protetta, diffidente nei confronti degli intrusi e guidata da un capo spirituale chiamato "Padre". Qui i giornalisti intervistano alcuni membri della comunità, raccogliendo testimonianze ed esperienze di vita di persone che hanno deciso di abbandonare la tecnologia e i beni materiali per avere un maggiore contatto con le cose genuine della vita. Non tutti, però, sembrano entusiasti della vita nella piccola comunità e alle orecchie di Sam arrivano alcune lamentele inquietanti che svelano il dispotismo del "Padre" e della sua crudeltà nei confronti di chiunque non segua le regole da lui imposte. Inizia così una serie di indagini per portare alla luce i vizi, i segreti e le ombre che si celano dietro alla pace illusoria della comunità, dove i membri finiscinono per diventare vittime della loro stessa ingenuità e del bisogno disperato di avere un leader. Leader che, giocando a fare Dio, li porterà a compiere gesti disperati.

