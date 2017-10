THE TERMINAL/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones (oggi, 4 ottobre 2017)

il film comico in prima serata su Rete 4

NEL CAST TOM HANKS E CATHERINE ZETA-JONES

The Terminal, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2004 che è stata affidata alla regia di Steven Spielberg. Il cast è composto da grandi attori come nel caso di Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Stanley Tucci e Chi McBride. La pellicola è stata presentata in occazione della 61° edizione della Mostra del cinema di Venezia. Tom Hanks è uno noto attore statunitense, famoso per le sue interpretazioni in film Il codice da Vini, Il miglio verde, Polar Express e Se ti investo mi sposi?. Catherine Zeta-Jnes, è invece conosciuta per le sue brillanti interpretazioni in Le mille e una notte, Cristoforo Colombo - La scoperta, The Panthom e La maschera di Zorro. La trama del film The terminal è ispirata alla storia vera di un cittadino iraniano approdato presso l'aereoporto parigino Charles de Gaulle nel 1988. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE TERMINAL, LA TRAMA DEL FILM

Viktor è un cittadino della Cracozia, Paese dell'Est Europa, che non esiste nella realtà. Atterrato sul suolo americano, scopre che il suo Paese d'origine è rimasto vittima di un clamoroso colpo di stato. Il suo passaporto, di fatto, non è valido e non può entrare ufficialmente nel territorio statunitense, nè tornare a casa. È così costretto a soggiornare all'interno dell'areoporto John Fitzgerald Kennedy fino a che la situazione in Cracozia non cambierà. Viktor trascorrerà molti mesi in aeroporto. Qui instaurerà tanti rapporti d'amicizia con passeggeri ed addetti della struttura ed osserverà da vicino le storie personali dei passeggeri del terminal. Incontrerà anche l'amore grazie ad Amelia, una hostess. Per sopravvivere e rendere più confortevole il suo soggiorno, Viktor adatterà un'area dell'areoporto per poter riposare più comodamente. Scoprirà anche di poter guadagnare qualche soldo, sistemando i carrelli. I soldi guadagnati li spende nel ristorante del terminal per riuscire a sopravvivere. Ogni mattina tenta di timbrare i propri documenti, con la speranza di riuscire ad ottenere il visto d'entrata negli Stati Uniti, ma ogni tentativo è vano. Tutto il personale dell'areoporto sembra prendere a cuore la sua storia, tranne Dixon, il direttore della struttura. Quest'ultimo cerca in tutti i modi di rendere un inferno la permanenza di Viktor all'interno del terminal. Incuriosito dalla storia dell'uomo, inizia ad indagare sul motivo che ha spinto Viktor a partire alla volta degli Stati Uniti.

