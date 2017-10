Tyra Banks e Erik Asla si sono lasciati / La coppia ha un figlio, nato da madre surrogata

Tyra Banks

Un'altra coppia di Hollywood mette la parola fine ad una storia d'amore che sembrava essere solida. Tyra Banks e il fotografo norvegese Erik Asla hanno chiuso definitivamente la loro relazione, cominciata con i migliori auspici nel 2013. La notizia è stata riportata dal New York Post e precisa che tra la coppia i rapporti continuano ad essere più che buoni, soprattutto per concedere la massima serenità possibile al piccolo York. Sono trascorsi, infatti, solo 21 mesi dall'arrivo del loro primogenito, nato da madre surrogata come desiderato dai genitori. Tyra Banks e Erik Asla avevano comunque dato vita ad una felice allargata fin dall'inizio soprattutto considerando che il norvegese era già padre di due bambine nate da una sua precedente relazione.

È rottura tra Tyra Banks e Erik Asla

Il rapporto tra Tyra Banks e Erik Asla continuerà ad essere cordiale anche dopo la fine del loro amore. Del resto la coppia, oltre a dover crescere il piccolo York, dovrà anche continuare a collaborare nella nuova edizione di America's Next Top Model, il talent show diretto e condotto proprio dalla supermodella americana ( e andato in onda anche in Italia su Sky Uno dove Tyra è volto noto). Insieme alla sua esperienza televisiva, Tyra Banks è stata in passato una delle modelle più famose sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, diventando uno degli angeli di Victoria's Secret al fianco di altri volti noti quali Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, Gisele Bündchen, e Adriana Lima. Proprio tale famosa marca di intimo, l'ha scelta per indossare il Diamond Dream Bra, reggiseno tempestato di diamanti dal valore di 3 milioni di dollari. Insieme alla carriera da modella, la Banks ha sempre strizzato l'occhio al mondo del cinema e della televisione prendendo parte a film quali Le ragazze del Coyote Ugly o a serie televisive di grande successo. Come non ricordare la sua parte in Willy, Il principe di Bel-Air o più di recente in Glee e Gossip Girl.

