UN POSTO AL SOLE / Angela ha lei idee chiare: tra lei e Franco non c'è futuro?

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà questa sera una nuova avvincente puntata di Un posto al sole. La soap partenopea negli ultimi giorni ha causato più di qualche critica tra i fan, delusi per la costante partenza ritardata del programma, arrivato a esordire pochi minuti prima delle ore 21:00. Nella speranza che le cose possano migliorare nel corso dei prossimi giorni, questa sera terrà banco ancora la decisione di Angela e Franco di porre fine alla loro longeva relazione: la coppia è distante come non mai in passato e non potrà continuare a litigare, anche davanti alla piccola Bianca. Ma non sarà facile dire la parole fine a questo amore: mentre lui si appresterà a lasciare Palazzo Palladini, che Angela gli ha richiesto, avremo l'impressione che tra la coppia non sia ancora finita. Faranno un passo indietro, rendendosi conto di non avere smesso di amarsi?

Angela e Franco hanno davvero smesso di amarsi?

La tristezza regnerà sovrana nella puntata di Un posto al sole di oggi, durante la quale l'amore tra Angela e Franco potrebbe definitivamente conoscere la parola fine. Ma insieme a questa coppia, che faremo bene a non perdere di vista, segnaliamo dei problemi sempre più gravi per un altro personaggio. Patrizio ha cominciato la sua avventura a 'Chef Parade' rinunciando alla scuola di cucina alla quale si era iscritto. Il fatto aveva causato grandi discussioni in casa, soprattutto con Ornella al fianco della quale si era schierata anche Rossella. Ora, l'aspirante cuoco dovrà fare i conti anche con il comportamento di Max Peluso, che causerà una situazione particolarmente spiacevole per Raffaele e il figlio. Per evitare di porre fine alla sua avventura televisiva prima del tempo, Patrizio dovrà quindi correre ai ripari. E chi se non Asia potrebbe aiutarlo ad evitare il peggio? Il timore che il ragazzo finirà presto nei guai anche dal punto di vista sentimentale, si fa ogni giorno sempre più concreto...

