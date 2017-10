UNA VITA / Cayetana accetta di farsi operare: la dark lady guarisce dalle ferite al volto?

Una Vita

Cayetana torna ad essere bella?

Continua ad essere Cayetana l'indiscussa protagonista delle attuali trame di Una Vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 (solo il sabato dalle ore 14:30). La dark lady infatti non avrà nessuna intenzione di correre in aiuto della madre, ancora in carcere dopo essersi autoaccusata dell'omicidio di Ursula. La stessa Fabiana continuerà a mantenere la sua versione dei fatti, nonostante le insistenze di Mauro, ancora convinto che la donna non stia dicendo la verità. Ma per Cayetana ci sarà anche altro a cui pensare: dopo l'iniziale rifiuto alla proposta di Teresa, la Sotelo Ruz prenderù seriamente in considerazione la possibilità di sottoporsi ad una difficile operazione al volto, per guarire dalle ferite causate dall'incendio di qualche tempo prima. Il dottor Sampedro sarà da lei scelto per questa opportunità, che potrebbe permetterle di tornare ad essere la donna stupenda di un tempo. Andrà tutto per il meglio questa volta?

Rosina cambia idea su Liberto

Mentre Cayetana comincerà a sperare di guarire le sue ferite al volto, oggi a Una Vita la misteriosa donna incappucciata continuerà ad aggirarsi per i corridoi di Acacias 38 con un fare a dir poco sospetto. Di chi si tratta? Ha in qualche modo a che fare proprio con la dark lady della telenovela spagnola? Rosina sarà molto arrabbiata con Liberto, colpevole di non averla rispettata come avrebbe dovuto. Alla madre di Leonor, infatti, non andrà giù l'idea dello studente di invitarla ad assistere a film licenziosi e il fatto la convincerà che tra loro non potrà esserci futuro. Per questo la vedova di Maximiliano deciderà di porre fine alla frequentazione con il nipote di Susana, facendo un passo indietro sulla decisione da lei presa in precedenza. Si confronterà anche con Martin sulla scoperta da lei fatto: pur consapevole del grave errore commesso dall'aspirante attore, Rosina deciderà di mantenere il suo segreto sulla tipologia dei film da lui girati per evitare che la povera Casilda possa soffrire di nuovo a causa del marito.

